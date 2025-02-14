«Мы живём на Севере!» - отчётный концерт удивит гостей Центра современного искусства «СОПКИ.21А»

В Центре современного искусства «СОПКИ.21А» 16 февраля в 15.00 по состоится отчётный концерт «Мы живём на Севере!» образцового самодеятельного коллектива ансамбля русских народных инструментов «Русские потешки».

Как отмечает vk.com/odkkirova, русские народные инструменты несут в себе душу нашего народа и открывают безграничные горизонты для самовыражения. На сцене воцарится магия, способная превратить любой жанр — будь то рок, джаз или кантри — в чарующую симфонию, которая окутает вас филигранной игрой и живыми эмоциями. На этом концерте привычные мелодии зазвучат по-новому и заставят участников мероприятия открыть для себя мир музыки с новой стороны.

Концерт будет поистине разнообразным: исполнение всеми любимых песен из репертуара народных артисток Пелагеи и Анны Пингиной, яркие инструментальные композиции — каверы на хиты из мультфильмов «Бабка Ёжка и другие» и «Гравити Фолз», а также энергичное попурри на песни легендарной группы «Король и Шут».

Впервые на эту сцену выйдет детский вокальный дуэт «Капибарды» из состава ансамбля «Русские потешки». Ещё одним сюрпризом станут дуэты родителей и детей. Они выступят вместе, играя на народных инструментах и создавая музыкальные произведения, которые напомнят о глубокой связи между поколениями. (6+)

Фото: https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457295135%2F72bffa6967eda511e9