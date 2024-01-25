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Мурманская область. Арктика (16+)25.01.24 13:45

Мы живём, учимся и работаем в уникальное время – во время возможностей: губернатор Андрей Чибис поздравил молодёжь с Днём студента

В День студента губернатор Мурманской области Андрей Чибис поздравил молодёжь региона с праздником и отметил, что в Кольском Заполярье активно создаются необходимые условия для комфортного обучения и успешного старта на карьерном пути.

«Дорогие студенты! Я поздравляю вас с вашим праздником, с тем временем, в котором вы живёте. Период, в котором вы сейчас находитесь, – один из самых ярких и интересных: это новые знакомства, новые открытия, новые коммуникации, идеи, проекты и направления. Это всё, что сегодня насыщает нашу страну и наш мир. Мы с вами учимся и работаем в уникальное время – во время возможностей. И живём в уникальном месте – в Мурманской области – во флагмане развития Арктики, где можно творить настоящие чудеса: получать достойную профессию, воплощать смелые проекты. Именно для этого мы модернизируем наш университет, делаем его более современным и технологичным. Ставим новое оборудование в колледжах, делаем школы более привлекательными, активно занимаемся профориентацией. Для того, чтобы состояться и быть успешным, совсем не обязательно уезжать с Крайнего Севера. Сегодня здесь, благодаря поддержке нашего Президента, реализуются такие проекты, о которых мы даже не могли мечтать», – сказал Андрей Чибис.

Также глава региона пожелал студентам никогда не отступать перед трудностями, не бояться ставить эксперименты и менять профессию, чтобы жизнь всегда была наполнена позитивными эмоциями и новыми открытиями.

«Ребята, я желаю вам не пропустить это время: получить те знания и навыки, которые пригодятся в жизни, найти то, чем вы действительно хотите заниматься. Не бойтесь экспериментировать и совершать ошибки. Не бойтесь менять задачу, проект или профессию, которая вам не понравились. Сегодня каждый может стать успешным и внести свой вклад в развитие не только Российской Арктики, но и всей страны. Я желаю вам никогда не терять силу, драйв и энергию, которую вы получаете на Севере и вместе с которой двигаетесь вперед, добиваетесь результатов. И, конечно же, как можно больше ярких позитивных эмоций. Вы настоящие, вы сильные. И я уверен, что у вас все получится. С праздником, дорогие друзья!», – отметил глава региона.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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