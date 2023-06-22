«Мы живём в непростое время. Нацизм опять поднял голову», - Оксана Демченко

Сегодня в Мурманске у мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» состоялся митинг, посвящённый Дню памяти и скорби. В митинге приняли участие первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко, председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, депутаты Михаил Белошеев, Артур Попов, Геннадий Степахно, Любовь Черепанова, главный федеральный инспектор по Мурманской области Андрей Калинин, представители Северного флота, администрации Мурманска, ветеранских и общественных организаций, жители города.

Обращаясь к участникам митинга, Оксана Демченко отметила, что 22 июня 1941 года стало, пожалуй, самым страшным днём в российской истории – 82 года назад в этот день началась самая жестокая и кровопролитная война.

«Наш народ совершил героический подвиг, благодаря которому была спасена не только наша страна, но и весь мир. Мы склоняем голову перед мужеством и героизмом наших отцов, дедов и прадедов, женщин и детей, которые, не щадя себя, трудились в тылу, делали всё возможное для Победы. Кольский Север с первых дней стал мощным рубежом обороны, который не смогли преодолеть нацисты», – сказала Оксана Демченко.

Первый замгубернатора подчеркнула, что сейчас страна и северяне в том числе вновь встали на защиту мирных людей.

«Мы живём в непростое время. Нацизм опять поднял голову. И наши ребята, наши бойцы сейчас сражаются с ним, показывая тот подвиг и то мужество, которое было передано им с исторической памятью от наших предков. И мы верим, что Победа будет за нами», – сказала Оксана Демченко.

Спикер регионального парламента в своём выступлении отметил, что 22 июня – одна из самых скорбных дат в истории нашей страны – день начала Великой Отечественной войны.

- Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни защищал наше Отечество. Лишь беспримерная стойкость и отвага солдат, героический труд всех, кто остался в тылу, помогли одолеть жестокого врага, - сказал он. - Наш общий долг – помнить, какой ценой досталась Победа, свято хранить память о героях Великой Отечественной войны, сделать всё, чтобы подрастающее поколение воспитывалось в духе уважительного отношения к героическому прошлому.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в День памяти и скорби 22 июня в 12.15 по московскому времени одновременно во всей России была объявлена минута молчания, минута скорби. 82 года назад именно в это время по радио прозвучало обращение, в котором говорилось о нападении фашистской Германии на нашу страну. Под звуки метронома присутствующие почтили память защитников Отечества, погибших на полях сражений и ушедших из жизни после войны.

Участники митинга почтили память павших минутой молчания, возложили цветы к Вечному огню у подножия памятника «Алеше».

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/e46/3gft3m2q208a0454as0mhn0yy83yolsh.JPG