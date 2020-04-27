Мышь без спецпропуска не проскочит: руководители Кольского района проинспектировали работу временного КПП под Белокаменкой

Глава администрации Кольского района Александр Лихолат и глава Кольского района Андрей Малхасян проинспектировали работу КПП на подъезде к Центру строительства крупнотоннажных морских сооружений, который располагается на территории сп.Междуречья.

По данным регионального оперативного штаба по состоянию на 23 часа 26 апреля в Мурманской области выявлено 989 случаев заражения короновирусной инфекцией. Из них 807 произошли на самой стройплощадке в Белокаменке.

На данный момент ЦСКМС в районе Белокаменки находится в жёсткой изоляции, выехать оттуда самовольно невозможно. Охрану периметра обеспечивает круглосуточный КПП, установленный в соответствии с решением регионального оперативного штаба. Пункт пропуска расположен на шестом километре автодороги Мишуково — Снежногорск. Там круглосуточно дежурят военная автоинспекция, полиция и наряды ГИБДД, вместе с ними работает ОМОН Росгвардии. Также изоляцию объекта обеспечивает и служба безопасности компании «НОВАТЭК». Жёсткие ограничения действуют на въезд и выезд, проводится постоянный объезд территории.

Проехать через КПП могут только жители ЗАТО Александровск и с. Белокаменка, а также машины со спецпропусками, выдача которых строго регламентируется. Выезд в сторону Мурманска работников всех подрядных организаций со стройки без спецразрешения невозможен.

Уже практически месяц на площадке ЦСКМС действует карантин. На этом отдельно акцентировал внимание прибывший на место с инспекцией глава Администрации Кольского района Александр Лихолат. Он отметил, что строительная площадка изолирована от внешнего мира. Её периметр также контролируется камерами видеонаблюдения, сигнал с которых круглосуточно поступает на пульт Единой диспетчерской службы Кольского района.

С целью разобщения и недопущения распространения заболевания часть рабочих с объекта покинули объект и чартерными рейсами были доставлены в другие регионы страны, часть переведена на обсервацию. В Кольском районе для этого используется санаторий «Лапландия» в Мурмашах. Там также установлено круглосуточное дежурство и патрулирование сотрудников правоохранительных органов, пишет администрация Кольского района.