За январь-март 2026 года в Мончегорский кадровый центр поступило 534 заявления о предоставлении мер государственной поддержки в сфере занятости населения, в том числе за содействием в поиске подходящей работы обратились 416 человек. Признано в установленном порядке безработными 189 человек.

По состоянию на 1 апреля текущего года удельный вес безработных в численности населения в трудоспособном возрасте составил 0,59%.

На регистрационном учёте с целью поиска подходящей работы состоят 212 человек, в том числе 144 безработных северянина. Получают пособие по безработице 119 человек.

За январь-март 2026 года в службу занятости предприятиями и организациями было заявлено 1284 вакансии. На 1 апреля 2026 года Мончегорский кадровый центр располагает сведениями о наличии 858 вакантных мест. Коэффициент напряженности (нагрузка на 1 вакансию) - 0,22.

Доля вакансий с заработной платой выше 80000 рублей в городе Мончегорске составляет 29,0%.

Наибольший спрос на специалистов отмечен в сферах образование, обрабатывающие производства, деятельность в области здравоохранения и социальных услуг, деятельность в области культуры и спорта, строительство, деятельность административная, торговля оптовая и розничная.

Наиболее востребованы на рынке труда работники, имеющие следующие профессии и специальности: рабочие - слесарь–ремонтник, аппаратчик-гидрометаллург, младшая медицинская сестра по уходу за больными, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электролизник водных растворов, охранник, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, монтажник технологических трубопроводов; специалисты (служащие) - врач, кассир, воспитатель, педагог – психолог, медицинская сестра палатная, учитель.

На учёте в качестве безработных больше всего состоят воспитатель, продавцы (продавцы-кассиры), уборщик производственных и служебных помещений, машинист насосных установок, рабочий по комплексному обслуживанию зданий, бухгалтер, подсобный рабочий, водитель автомобиля, экономист, повар, дорожный рабочий.

Доля граждан, не имеющих профессионального образования или квалификации, в числе обратившихся за содействием поиске работы составляет 36,4 %.

С начала года трудоустроены 219 человек, или 52,6% от числа граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы.

Трудоустроены 87 несовершеннолетних гражданина, граждан с инвалидностью 12 человек.

Средний период трудоустройства составил 30 дней. Средний период безработицы 74 дня.