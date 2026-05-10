С начала 2026 года в Полярнозоринский кадровый центр за содействием в трудоустройстве обратились 165 человек. Признаны безработными 100 человек. Оказано содействие в трудоустройстве с начала 83 жителям муниципалитета – 50,3% от числа обратившихся граждан.

По состоянию на 1 мая текущего года зарегистрированы 70 безработных граждан. Соответственно уровень регистрируемой безработицы составляет 0,8% к численности трудоспособного населения. Всего на 1 мая зарегистрированы 98 человек, ищущих работу.

За январь-апрель 2026 года предприятиями и организациями в службу занятости заявлено 365 вакансий. На 1 мая в Полярнозоринском кадровом центре зарегистрировано 98 вакансий, из них 49 - по рабочим профессиям. Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда на отчётную дату составил 1 человек на 1 вакансию.

В настоящее время востребованы: преподаватели, медицинские работники, инженеры, специалисты, полицейские, слесари, водители, разнорабочие.

В январе-апреле 2026 года меры поддержки по профессиональной ориентации получили 133 человека, по социальной адаптации 17 человек, по психологической поддержке 17 человек, по содействию началу осуществления предпринимательской деятельности 8 человек.

В общественных работах приняли участие 14 человек, в том числе в рамках проекта «Работа рядом» - 4 гражданина.