За январь-август 2025 года в Апатитский кадровый центр поступило 1905 заявлений о предоставлении мер государственной поддержки, в том числе за содействием в поиске подходящей работы обратились 524 человека. Признано в установленном порядке безработными 274 апатитчан.

По состоянию на 1 сентября 2025 года удельный вес безработных в численности населения в трудоспособном возрасте составил 0,3%.

На регистрационном учёте с целью поиска подходящей работы состоит 174 человека, в том числе 98 безработных граждан. Получают пособие по безработице 78 человек.

За январь-август текущего года в службу занятости предприятиями и организациями была заявлена 2835 вакансий. На 1 сентября этого года Апатитский кадровый центр располагал сведениями о наличии 424 вакантных мест. Коэффициент напряженности на рынке труда 0,3 (нагрузка на 1 вакансию).

Наибольший спрос на специалистов отмечен в обрабатывающем производстве, в сфере транспортировки и хранении, в сфере образования, в области культуры, организации досуга и развлечений, в области здравоохранения и социальных услуг.

Наиболее востребованы на рынке труда работники, имеющие следующие профессии и специальности: рабочие - подсобный рабочий, слесарь-ремонтник, водитель автомобиля, кондуктор, осмотрщик-ремонтник вагонов, плотник, электрогазосварщик, электромонтёр, продавец-кассир, уборщик, полицейский, пожарный, рабочий по обслуживанию зданий; служащие - администратор, мастер, медицинская сестра, специалист, преподаватель, инженер, судебный пристав, социальный работник, бухгалтер, учитель.

На учёте в качестве безработных больше всего состоит администраторов, бухгалтеров, менеджеров, специалистов, продавцов, подсобных рабочих, уборщиц, кладовщиков.

Доля граждан, не имеющих профессионального образования или квалификации, в числе обратившихся за содействием в поиске работы составляет 53%.

С начала года трудоустроены 233 человека, или 44% от числа граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы.

Трудоустроены 883 несовершеннолетних гражданина, 13 граждан с инвалидностью, 7 граждан предпенсионного возраста.

Средний период трудоустройства составил 50 дней. Средний период безработицы 92 дня.