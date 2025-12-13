Правительство России выделит дополнительно 550 млн рублей на закупку топочного мазута для Мурманской областиГотовы жить в модуле под водой и пытаемся добавлять отходы в бетон – человечество в постоянном поиске
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)13.12.25 16:00

На 10,8 млн рублей выписали штрафов инспекторы труда в Мурманской области

За десять месяцев текущего года нарушения, зафиксированные государственными инспекторами труда, стали основанием для более чем 650 постановлений о назначении штрафов на общую сумму свыше 10,8 миллиона рублей. Об этом сообщили в Государственной инспекции труда в Мурманской области.

Чаще всего штрафы работодателям выписывали за нарушение порядка и сроков представления сведений, установленных законом об индивидуальном (персонифицированном) учёте в системе обязательного пенсионного страхования. Ответственность за это предусмотрена статьей 15.33.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ).

Большая доля нарушений приходится и на соблюдение требований трудового законодательства, включая уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора и невыплату или неполную выплату в установленный срок заработной платы.

Также немало нарушений зафиксировано в сфере охраны труда. Среди них – нарушение порядка проведения или непроведение специальной оценки условий труда, непроведение обучения и инструктирования работников по охране труда, а также медицинских осмотров и необеспечение работников средствами индивидуальной защиты. Ответственность за это предусмотрена статьями 5.27 и 5.27.1 КоАП РФ.

– Информация о штрафах – это не просто статистика, а индикатор системных проблем, – отметил руководитель Гострудинспекции в Мурманской области Юрий Дмитриев. – Нарушения в сфере охраны труда на первый взгляд незначительные, создают прямую угрозу жизни и здоровью людей. Призываем всех руководителей провести внутренний аудит и устранить недочёты до того, как это сделают наши инспекторы. Наша общая задача – обеспечить правопорядок в сфере труда.

Специалисты инспекции напоминают, что для работодателей существует уникальный инструмент самопроверки «Электронный инспектор», который Роструд в сентябре перезапустил в новом формате. Он позволяет компаниям самостоятельно проводить аудит по вопросам трудового законодательства и охраны труда, выявлять и устранять нарушения, предотвращая крупные штрафы.

Сервис предлагает 79 тематических проверочных листов, содержащих вопросы для работодателей. После заполнения интересующих разделов сформируется акт самопроверки с указанием норм трудового законодательства, требования которых нарушены. Также «Электронный инспектор» предложит рекомендации по устранению выявленных нарушений.

К слову, для работников, которые считают, что их трудовые права нарушены, но не обладают специальными знаниями, также есть полезные сервисы. Например, получить онлайн-консультацию по вопросам трудового законодательства можно через сервис «Дежурный инспектор». Инструмент «Проверь трудовой договор» даёт возможность выяснить, соответствует ли требованиям трудового законодательства уже заключенный или будущий трудовой договор. Сервис «Урегулирование разногласий между работником и работодателем» поможет разрешить проблемную трудовую ситуацию до обращения в Государственную инспекцию труда. Воспользоваться возможностями этих сервисов можно на портале Онлайнинспекция.рф.

 

 

Фото: https://vk.com/git51?z=photo-219140931_457242262%2Ff7aaf906a24e728f60

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Цифровые навыки и рост зарплат на 13%: как изменилась профессия грузчика в Мурманской области
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
-Правовая консультация (18+)В 2026 году для ряда юридических лиц сохраняется возможность подачи заявлений на кадастровый учёт на бумажном носителе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире19:00«Примите телеграмму в долг». Художественный фильм (16+)20:30«Итоги». Информационная программа (12+)21:30«Мальчики возвращаются». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Увеличение дохода, карьерный рост, профобучение — главные цели работающих россиян на 2026 год-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 62 копейки, доллар прибавил почти 39 копеек-PRO Энергетику (18+)Правительство России выделит дополнительно 550 млн рублей на закупку топочного мазута для Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Правительство России выделит дополнительно 550 млн рублей на закупку топочного мазута для Мурманской области-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)«Единая Россия» принимает федеральные законы, направленные на поддержку участников СВО и их семей
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»