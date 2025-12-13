На 10,8 млн рублей выписали штрафов инспекторы труда в Мурманской области

За десять месяцев текущего года нарушения, зафиксированные государственными инспекторами труда, стали основанием для более чем 650 постановлений о назначении штрафов на общую сумму свыше 10,8 миллиона рублей. Об этом сообщили в Государственной инспекции труда в Мурманской области.

Чаще всего штрафы работодателям выписывали за нарушение порядка и сроков представления сведений, установленных законом об индивидуальном (персонифицированном) учёте в системе обязательного пенсионного страхования. Ответственность за это предусмотрена статьей 15.33.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ).

Большая доля нарушений приходится и на соблюдение требований трудового законодательства, включая уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора и невыплату или неполную выплату в установленный срок заработной платы.

Также немало нарушений зафиксировано в сфере охраны труда. Среди них – нарушение порядка проведения или непроведение специальной оценки условий труда, непроведение обучения и инструктирования работников по охране труда, а также медицинских осмотров и необеспечение работников средствами индивидуальной защиты. Ответственность за это предусмотрена статьями 5.27 и 5.27.1 КоАП РФ.

– Информация о штрафах – это не просто статистика, а индикатор системных проблем, – отметил руководитель Гострудинспекции в Мурманской области Юрий Дмитриев. – Нарушения в сфере охраны труда на первый взгляд незначительные, создают прямую угрозу жизни и здоровью людей. Призываем всех руководителей провести внутренний аудит и устранить недочёты до того, как это сделают наши инспекторы. Наша общая задача – обеспечить правопорядок в сфере труда.

Специалисты инспекции напоминают, что для работодателей существует уникальный инструмент самопроверки «Электронный инспектор», который Роструд в сентябре перезапустил в новом формате. Он позволяет компаниям самостоятельно проводить аудит по вопросам трудового законодательства и охраны труда, выявлять и устранять нарушения, предотвращая крупные штрафы.

Сервис предлагает 79 тематических проверочных листов, содержащих вопросы для работодателей. После заполнения интересующих разделов сформируется акт самопроверки с указанием норм трудового законодательства, требования которых нарушены. Также «Электронный инспектор» предложит рекомендации по устранению выявленных нарушений.

К слову, для работников, которые считают, что их трудовые права нарушены, но не обладают специальными знаниями, также есть полезные сервисы. Например, получить онлайн-консультацию по вопросам трудового законодательства можно через сервис «Дежурный инспектор». Инструмент «Проверь трудовой договор» даёт возможность выяснить, соответствует ли требованиям трудового законодательства уже заключенный или будущий трудовой договор. Сервис «Урегулирование разногласий между работником и работодателем» поможет разрешить проблемную трудовую ситуацию до обращения в Государственную инспекцию труда. Воспользоваться возможностями этих сервисов можно на портале Онлайнинспекция.рф.

Фото: https://vk.com/git51?z=photo-219140931_457242262%2Ff7aaf906a24e728f60