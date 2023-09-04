На 11 участках дорог в Мурманске завершены ремонтные работы

В 2023 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» будет отремонтировано 18 участков дорог общей протяженностью 14,3 км.

Как сообщает администрация города Мурманска, на сегодняшний день ремонт выполнен на 11 участках: ул. Планерная; ул. Карла Маркса; ул. Шмидта (от ул. Капитана Егорова до ул. Академика Книповича); ул. Молодёжная (район Росляково); ул. Шевченко (от просп. Кольского до дома №36а по ул. Шевченко); проезд от дома №88 по ул. Александра Невского до ул. Кирпичной; ул. Георгия Седова (от Верхнеростинского шоссе до пр. Северного); ул. Старостина (от ул. Приозерной до ул. Мира); ул. Алексея Хлобыстова (от просп. Героев-североморцев до ул. Свердлова); ул. Коммуны; просп. Героев-североморцев (от пр. Серпантин до Верхнростинского шоссе).

Протяженность участка на улице Коммуны — 216 метров, общая площадь проезжей части и тротуаров — более трёх тысяч квадратных метров.

На семи участках дорог областного центра работы находятся в активной стадии, высокая степень готовности — на шести участках. На всех объектах завершена укладка выравнивающего слоя. Ведутся работы по устройству покрытия из асфальтобетона на ул. Профсоюзов, на тротуарах — ул. Советская, ул. Челюскинцев, просп. Кольский, Верхнеростинское шоссе. На ул. Карла Либкнехта рабочие ведут подготовку к укладке покрытия из асфальтобетона.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25638&page=1