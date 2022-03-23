На 12 апреля депутаты флотской столицы назначили отчёт главы ЗАТО г. Североморск о результатах его деятельности и деятельности администрации ЗАТО г. Североморск за 2021 год

22 марта председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев провёл очередное заседание представительного органа власти флотской столицы. В заседании Совета депутатов принял участие глава ЗАТО г. Североморск.

Во время заседания депутаты согласовали назначение на должность заместителя главы ЗАТО г. Североморск – председателя комитета по развитию городского хозяйства Дениса Александровича Горбунова, который до этого почти три года исполнял обязанности заместителя председателя КРГХ.

Внесены изменения в бюджет ЗАТО г. Североморск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. В результате изменений, согласованных с членами Программно-целевого совета, объём доходов вырос на 347088,4 тысячи рублей и составил 4275027,2 тысячи рублей. Изменился на 347088,4 тысячи рублей и объём расходов, который составил 4288191,7 тысячи рублей. Дефицит бюджета составил 13164,5 тысячи рублей.

Доходы выросли за счёт безвозмездных поступлений из областного бюджета. В основном субсидия - 340780,4 тысячи рублей, которая будет потрачена на мероприятия по модернизации школьных систем образования – (капитальный ремонт кровли и фасада здания, ремонт внутренних помещений и приобретение оборудования СОШ №12), а также на подготовку территории для строительства ФОКОТ и гранты предпринимателям.

Внесением изменений в характеристики подлежащего передаче объекта недвижимости «Автомобильная дорога от 17 км автомобильной дороги «Мурманск-Североморск» до КПП № 1», протяженностью 686 метров, по результатам кадастровых работ.

Была согласована передача автобусной остановки «Раздольное» на 5 километре дороги Североморск-Североморск-3 из муниципальной в государственную собственность в связи с передачей в госсобственность Мурманской области автодороги г.Североморск - н.н.Североморск-3, протяженностью 27 километров и земельного участка под ней.

Заслушав выступление председателя Контрольно-счётной палаты Елены Шкода о деятельности КСП в 2021 году, депутаты приняли отчёт к сведению.

Депутаты рассмотрели ходатайство Максима Симонова об установке до 20.06.2022 года на фасаде здания хирургического корпуса ГОБУЗ «ЦРБ ЗАТО г. Североморск» мемориальной доски Симоновой Зинаиде Ивановне, работавшей в должности врача-хирурга и заведующей хирургическим отделением ЦРБ в течение 40 лет, с 1962 по 2002 год.

Комиссия по рассмотрению предложений об установке памятных (мемориальных) досок на территории ЗАТО г. Североморск 28 февраля, рассмотрев это обращение, единогласно поддержала его и рекомендовала Совету депутатов принять решение об установке мемориальной доски. Ответственным за установку и финансирование расходов, связанных с изготовлением, установкой мемориальной доски и её содержанием, назначен Симонов Максим Олегович.

На 12 апреля 2022 года депутаты назначили дату заслушивания ежегодного отчёта главы ЗАТО г. Североморск о результатах его деятельности и деятельности администрации ЗАТО г. Североморск за 2021 год.

Накануне очередной годовщины образования города Североморска депутаты рассмотрели вопрос о присвоении звания «Почётный гражданин города Североморска».

Фото: https://citysever.ru/novostiq/12102-sostoyalos-zasedanie-soveta-deputatov-64/#news-gal-28