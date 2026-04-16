По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), с начала года и на 13 апреля вылов водных биоресурсов всеми российскими пользователями составил 1596 тысяч тонн.

Рыбаки Северного рыбохозяйственного бассейна в отчётный период добыли 99 тысяч тонн морепродуктов, в том числе трески – 53 тысячи тонн, пикши – 23,6 тысячи тонн (+4,3 тысячи тонн к уровню 2025 года).

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский рыбопромысловый флот добыл порядка 75,107 тысячи тонн водных биоресурсов.