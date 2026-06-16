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Мурманская область. Арктика (16+)16.06.26 16:25

На 15 июня рыбаки Северного бассейна добыли 167,9 тысячи тонн водных биоресурсов

По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), с начала года и на 15 июня российские рыбаки выловили 2153,6 тысячи тонн водных биоресурсов.

Рыбаки Северного бассейна в отчётный период добыли 167,9 тысячи тонн морепродуктов (+1,0% к уровню 2025 года), в том числе трески – 81,0 тысячу тонн; пикши – 39,5 тысячи тонн (+11,8 тысячи тонн к уровню 2025 года).

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл 162,1 тысячи тонн.

 

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