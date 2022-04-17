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Мурманская область. Арктика (16+)17.04.22 09:00

На 16 апреля только в Мариуполе потери украинской группировки составили более 4000 человек

«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. В течение 16 апреля высокоточными ракетами воздушного базирования поражено 15 объектов противника, - сообщил вчера вечером во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. – Среди них: в районах населенных пунктов Барвенково, Рубежное, Попасная, Новозвановка, Красноармейск, Селидово, Новобахмутовка уничтожено шесть мест сосредоточения украинской военной техники и семь опорных пунктов украинских войск.

В результате ударов убиты и ранены более 320 украинских военнослужащих, уничтожено 23 единицы бронетехники и семь автомобилей различного назначения.

Оперативно-тактической авиацией в течение дня уничтожено 67 районов сосредоточения личного состава и украинской военной техники.

Ракетными войсками поражено 317 военных объектов, в том числе: 274 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы противника, 24 пункта управления и два полевых хранилища топлива украинских войск.

Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Одессы сбит в воздухе украинский военно-транспортный самолёт, доставлявший крупную партию вооружения, поставленного Украине западными странами. Над населенными пунктами Лозовая и Веселая сбито два украинских беспилотных летательных аппарата.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 134 самолёта, 460 беспилотных летательных аппаратов, 246 зенитных ракетных комплексов, 2269 танков и других боевых бронированных машин, 252 установки реактивных систем залпового огня, 987 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2158 единиц специальной военной автомобильной техники.

Вся городская территория Мариуполя полностью зачищена от боевиков нацистского формирования «Азов»*, иностранных наёмников и украинских войск. Остатки украинской группировки в настоящий момент полностью заблокированы на территории металлургического комбината «Азовсталь». Единственный их шанс спасти свои жизни – добровольно сложить оружие и сдаться.

Напомню, что в Мариуполе на момент его окружения 11 марта находились: 36-я отдельная бригада морской пехоты, 109-я бригада территориальной обороны, 503-й отдельный батальон морской пехоты, рота 53-й отдельной механизированной бригады, подразделения 17-й противотанковой бригады, нацистские формирования «Азов»*, «Айдар»*, «Правый сектор»*, подразделения полиции и госпогранслужбы, а также иностранные наёмники. Общая численность данной группировки составляла порядка 8100 человек.

В ходе освобождения Мариуполя сдались уже 1464 украинских военнослужащих. Количество сдающихся ежедневно увеличивается. В том числе и сбежавших с территории «Азовстали».

По их свидетельствам, общая численность укрывшихся на «Азовстали» украинских военнослужащих, нацистов и иностранных наёмников не превышает 2,5 тысячи человек.

Таким образом на 16 апреля только в Мариуполе потери украинской группировки составили более 4000 человек.

Поэтому недавние заявления Зеленского западным СМИ, что безвозвратные потери украинских военных за время операции составляют якобы 2,5-3 тысячи, - обычная для него ложь. Министерство обороны Российской Федерации располагает достоверными данными об истинных потерях украинской армии, нацгвардии и прибывших иностранных наёмников, которые Зеленский боится говорить народу Украины. На сегодня безвозвратные потери составляют 23367 человек.

Отдельные данные из украинских документов о своих потерях, раскрывающие место гибели и места захоронения погибших мы в скором времени будем публиковать».

 * -  запрещенные на территории РФ террористические организации.

 

 

Фото: https://vk.com/mil

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