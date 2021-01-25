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Мурманская область. Арктика (16+)25.01.21 17:00

На 16% снизилось количество ДТП на федеральных автодорогах Мурманской области и Карелии

По итогам 2020 года количество пострадавших и погибших сократилось на 24% и 17% соответственно. Таковы результаты реализации программы, направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения.

Комплекс работ по дополнительному обустройству автодорог, направленных на снижение аварийности, разработан ФКУ Упрдор «Кола» совместно с региональными управлениями ГИБДД МВД на 2020-2021 гг. по итогам обследования федеральных трасс регионов. Уже первый год реализации программы показал положительную динамику.

Так, в 2020 году на 65 потенциально опасных участках трасс Р-21 «Кола» и А-121 «Сортавала», среди которых в основном затяжные повороты, установили более 1100 знаков «Направление поворота». Для предотвращения выезда на встречную полосу –– это наиболее частотная причина ДТП с тяжкими последствиями –– на 42 участках продлили зону запрещения обгона, а также с противоположной стороны дороги дополнительно установили знаки «Обгон запрещен».

Как сообщает специалист по связям с общественностью ФКУ Упрдор «Кола» Ирина Кукелева, для обеспечения безопасности 14 пешеходных переходов оборудовали специальными светофорными объектами (Т-7). Светофоры с кнопкой вызова установили на 263-м км автодороги А-121 в г. Сортавала в Карелии и на автодороге Р-21 «Кола» на 1385-м и 1387-м км в г. Кола Мурманской области. Кроме того, на 2-м км подъезда к аэропорту г. Мурманска на пересечении с Кильдинским шоссе выполнили комплексное обустройство примыкания пешеходными ограждениями, светофорным объектом и освещением. Устроено освещение и на 12 автобусных остановках, из них 10 в Карелии и две в Заполярье.

Установка комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на трассах призвана дисциплинировать водителей соблюдать скоростной режим. В 2020 году введено в строй семь таких объектов, теперь на трассах двух регионов их всего 54.

Добавим, что в 2021 году работа, направленная на снижение аварийности, будет продолжена. 

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светлый
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