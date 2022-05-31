Мурманская область. Арктика (16+)31.05.22 11:30
На 17 объектах в Мурманске стартовали ремонтные работы в рамках дорожного нацпроекта
В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в этом году в Мурманске запланированы ремонты на 28 объектах. Работы уже стартовали на 17.
На улице Алексея Хлобыстова областного центра, на участке от проспекта Героев-североморцев до улицы Гончарова до выхода на объект дорожные службы синхронизировали работу с ресурсоснабжающими организациями: были определены и приведены в порядок участки подземных коммуникаций, требующие ремонта в первую очередь.
Сейчас подрядчик выполняет фрезерование асфальтобетонного покрытия и установку нового бортового камня, сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.
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