На 18 часов 17 марта на выборах в Мурманской области проголосовали 64,79% избирателей

Подходит к завершению заключительный день голосования на главных выборах страны. Избирательные участки открыты до 20.00 часов.

По состоянию на 15.45, как сообщает Элла Памфилова, совокупная явка по участкам и на дистанционном электронном голосовании в стране – 70,81%

Избирательная комиссия Мурманской области сообщает, что по состоянию на 18.00 17 марта на выборах в Мурманской области проголосовали 64,79% избирателей (без учёта данных дистанционного электронного голосования).

На ДЭГ явка по состоянию на 18.30 часов составила 95%.

Фото: https://vk.com/izbirkom51?z=photo-206140181_457241274%2Falbum-206140181_00%2Frev