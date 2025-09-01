Начался приём предложений о кандидатурах на должность главы города МурманскаМурманский лицей № 2 принял 28 первоклассников
На 19% за год выросла предлагаемая зарплата российских учителей. Данные по СЗФО

1 сентября отмечается День знаний. Эксперты hh.ru, ведущей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировали вакансии для педагогов по стране и выяснили, где такие специалисты наиболее востребованы, какую заработную плату им предлагают и какие навыки пользуются популярностью у работодателей.

С января по август в 2025 году в России было открыто более 71,6 тысячи вакансий для педагогов. За такой же период прошлого года – 73,6 тысячи. По данному показателю лидирует Москва – здесь с начала года было опубликовано более 16,7 тысячи предложений (23% от всех вакансий). Также лидирующие позиции занимают Санкт-Петербург – 10 тысяч.и (14%), Московская область – более 3,9 тысячи (5%), Краснодарский край – 3,1 тысячи (4%), Свердловская область – 2,8 тысячи (4%), Республика Татарстан – 2,7 тысячи (4%), Нижегородская – 2,2 тысячи (3%) и Новосибирская – 1,7 тысячи (2%) области (наглядно на диаграмме 1).

«Дефицитной профобласть «Наука и образование» формально в этом году в России не была – hh.индекс или индекс конкуренции с января по июль 2025 года колебался от 8,3 до 9,2 резюме на вакансию при норме от 4 до 8. Однако представители научного и образовательного сообщества повсеместно отмечают, что сталкиваются с весьма серьёзными трудностями в подборе персонала. Данная тенденция довольно парадоксальна и является общей для всего рынка. В профицитных областях найти сотрудника с необходимыми навыками, экспертизой и опытом, а также согласного на финансовые условия вакансии, оказывается довольно сложно и требует вдвое больше времени, чем три-пять лет назад», комментирует Мария Игнатова, директор hh.ru по исследованиям.

Резюме в профобласти «Наука и образование» показали положительную динамику год к году (июль 2025 к июлю 2024): в РФ +18%, в Москве +16%, в Санкт-Петербурге +18%, в Московской области +17% и Краснодарском крае +23%.

«Хотя формально резюме учителей много, значительная часть из них размещена репетиторами и преподавателями различных онлайн-школ. Поэтому, когда речь заходит об общеобразовательных учреждениях, уровень конкуренции значительно ниже, и нехватка учителей ощущается более остро», – уточняет Мария Игнатова, директор hh.ru по исследованиям.

Медианная предлагаемая зарплата учителя с января по август 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года увеличилась на 19% и составила 54,4 тысячи рублей. Работодатели готовы платить таким соискателям больше в Чукотском АО – 115 тысяч рублей, Москве – 86,3 тысячи рублей, Ямало-Ненецком АО – 85 тысяч рублей, Камчатском крае – 85 тысяч рублей, Республике Тыва – 80 тысяч рублей.  Меньше всего педагогам готовы предложить в Еврейской АО – 28,5 тысячи рублей.

Между тем наибольшая предлагаемая зарплата для учителей в СЗФО предлагается работодателями из Мурманской области – 67,8 тысячи рублей, на втором месте – Санкт-Петербург (63,3 тысячи рублей), на третьем – Ленобласть (52,3 тысячи). Наименьшая предлагаемая зарплата у учителей в Псковской области (30 тысяч) (наглядно на диаграмме 2).

Среди популярных навыков, которые работодатели хотят видеть у преподавателей, можно выделить «обучение и развитие», «организация учебного процесса», «грамотная речь», «организаторские навыки» и «работа в команде».

Топ-10 популярных навыков в вакансиях для педагогов, Россия, 2025 год

Название навыка

Количество упоминаний

1

Обучение и развитие

16 411

2

Организация учебного процесса

12 178

3

Грамотная речь

10 977

4

Организаторские навыки

8 564

5

Работа в команде

8 065

6

Пользователь ПК

6 232

7

Групповое обучение

5 253

8

Детская психология

5 149

9

Английский язык

4 780

10

Умение работать в коллективе

4 205

 

Реже встречаются в описании вакансий следующие навыки: «проведение инвентаризации», «организация управления данными», «менеджмент», «ведение проектной документации», «наблюдательность», «нейросети», «разработка инструкций» и «системный анализ».

