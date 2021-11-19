Мурманская область. Арктика (16+)19.11.21 14:30
На 2022 год рыбакам Мурмана досталось меньше рыбы
Список участников мойвенной путины в 2022 году остался неизменным. Об этом ИА «СеверПост» рассказал глава Союза рыбопромышленников Севера Владимир Григорьев. По его словам, распределение квот на мойву среди рыбаков Мурмана завершилось 15 ноября.
Общедопустимый улов мойвы в новом году будет меньше, чем в другие «мойвенные» годы. Он составит 28 тысяч тонн.
«Что касается трески и пикши, то в 2022 году их ОДУ для российских рыбаков снизился, соответственно, на 20% и 23%», - рассказал Владимир Григорьев.
Нашим рыбакам, таким образом, можно добыть в следующем году 302605 тысяч тонн трески и 75130 тысяч тонн пикши.
Мойвенная путина на Мурмане стартует во второй половине февраля 2022 года, уточнил мурманский глава Союза рыбопромышленников Севера.
Комментарии
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Последние комментарии
Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
Комментарий к новости:На подъезде к Териберке появится новый арт-объект
Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
Комментарий к новости:Моряки-североморцы - гроза пиратов
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