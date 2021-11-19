На 2022 год рыбакам Мурмана досталось меньше рыбы

Список участников мойвенной путины в 2022 году остался неизменным. Об этом ИА «СеверПост» рассказал глава Союза рыбопромышленников Севера Владимир Григорьев. По его словам, распределение квот на мойву среди рыбаков Мурмана завершилось 15 ноября.

Общедопустимый улов мойвы в новом году будет меньше, чем в другие «мойвенные» годы. Он составит 28 тысяч тонн.

«Что касается трески и пикши, то в 2022 году их ОДУ для российских рыбаков снизился, соответственно, на 20% и 23%», - рассказал Владимир Григорьев.

Нашим рыбакам, таким образом, можно добыть в следующем году 302605 тысяч тонн трески и 75130 тысяч тонн пикши.

Мойвенная путина на Мурмане стартует во второй половине февраля 2022 года, уточнил мурманский глава Союза рыбопромышленников Севера.