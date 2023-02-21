На 2023 год в Мурманской области запланирован значимый объём работ по благоустройству, которые пройдут во всех муниципальных образованиях региона

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, о ходе подготовки соответствующих программ в рамках вчерашнего оперативного совещания доложила заместитель губернатора – министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова.

Традиционно, особое внимание в этом году будет уделено благоустройству дворов. Качественно преобразятся 116 территорий многоквартирных домов во всех муниципалитетах.

В рамках национального проекта «Жильё и городская среда» на территории Мурманской области начнутся работы по благоустройству 8 общественных пространств. Новые современные пространства должны появиться в Верхнетуломском, Заозерске, Мончегорске, Мурманске, Североморске и Умбе.

«Работы по благоустройству общественных территорий выполняются за счёт средств консолидированного бюджета. Отдельно прошу глав муниципалитетов взять под личный контроль работу по заключению контрактов в целях своевременного начала работ на объектах. Все соглашения между министерством и муниципалитетами заключены», – отметила заместитель губернатора Мурманской области – профильный министр Мария Гаврилова.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, в 2023 году в Кольском Заполярье начнётся реализация двух проектов – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях. Это проект «Ковдорский магнит» в одноименном городе и «Минеральная набережная и сказочный лес» в Оленегорске. Контракты на разработку проектно-сметной документации и выполнение работ заключены.

По линии Центра городского развития в Мурманской области продолжится работа по установке детских игровых и спортивных комплексов.

Все проекты по благоустройству входят в стратегических план «На Севере – жить», сформированный по инициативе губернатора Андрея Чибиса на основе пожеланий жителей Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru