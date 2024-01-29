На 2024 год запланирован капитальный ремонт Лодейнинской школы в Териберке

В здании полностью заменят инженерные коммуникации и отремонтируют внутренние помещения.

Контракт был заключён в декабре 2023 года. Средства на работы выделены, в том числе в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий».

Удобными и эстетичными станут не только учебные классы, но и пищеблок, библиотека, спортзал, раздевалки и остальные помещения.

Подрядчику предстоит демонтировать и уложить черновые полы, заменить оконные и дверные блоки. Специалисты выполнят электромонтажные работы, заменят освещение.

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, будут смонтированы новые системы водоснабжения, водоотведения и отопления. В здании появится современная вентиляция.

В контракт с подрядчиком включены и отделочные работы – будут отремонтированы стены, заменены потолки и полы.

Напомним, вопрос о выделении средств из федерального бюджета на софинансирование ремонта школы в Териберке поднимался в рамках Дней Мурманской области в Совете Федерации.