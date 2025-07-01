Первой темой оперативного совещания, которое состоялось 30 и.ня, стало строительство и капитальный ремонт объектов в Мурманской области. С 2019 года, в том числе в рамках плана «На Севере – жить!» в регионе построено, реконструировано и капитально отремонтировано 235 социально значимых объектов, что на 47% больше, чем в период с 2010 по 2018 годы. Так, только в 2024 году были сданы работы на 29 объектах здравоохранения, культуры, образования и ЖКХ. Из самых значимых можно выделить капремонты школ в Туломе, Молочном, Териберке, в 27 км, строительство амбулатории в Зеленоборском и Губернаторского лицея в Мурманске, а также завершение реконструкции областного краеведческого музея.

На 2025 год в работе у Министерства строительства Мурманской области 101 мероприятие по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и проектированию социально значимых объектов. Это 13 объектов здравоохранения, 12 объектов культуры, восемь объектов спорта, 26 объектов образования, два административных объекта, 19 объектов ЖКХ, один социальный объект, 20 многоквартирных жилых домов. В числе этих объектов: реконструкция здания бывшего кинотеатра «Родина», на базе которого откроется одноимённый Центр научно-технологического творчества, строительство хирургического корпуса онкодиспансера, – по сути нового, большого и очень важного объекта, строительство пяти детских садов и одной школы в наших гарнизонах в рамках реновации ЗАТО, строительство бассейна в ЗАТО Североморск, центра культурного развития в Мурманске и многое другое.

«Особенно важным блоком работы всего правительства Мурманской области сейчас является развитие жилищного строительства. Сейчас мы строим дома не только для социальных нужд, но и привлекли в регион крупных застройщиков. Так, для расселения аварийного жилья и отдельных категорий в области строится шесть жилых домов, квартиры ещё в 14 пойдут, что называется, «в рынок», – это в общей сложности порядка 4 тысяч квартир, или более 80%. Что немаловажно, в 2025 году мы уже перевыполнили план по вводу жилья, установленный федеральными властями. Показатель сейчас составляет 116% благодаря в том числе введённому в марте дому на Полярных Зорях в Мурманске и индивидуальному жилью в рамках программы «Свой дом в Арктике», – подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

Всего в ближайшие 10 лет в Мурманской области, в том числе в рамках мастер-планов опорных агломераций АЗРФ, планируется возвести более 1 млн кв. метров жилья. Таких показателей планируется достичь благодаря приходу в регион крупных застройщиков – «Самолёт» и «ТСД» уже начали работу в регионе, недавно объявлен старт строительству ЖК «Кольский» от компании «Глоракс», а в рамках ПМЭФ подписано соглашение о реализации мероприятий по жилищному строительству с компанией «Эталон».

«И люди, и сами застройщики отмечают, что несколько лет назад даже представить не могли, что когда-то большие строительные проекты начнут реализовываться у нас в Мурманской области, в Арктике. Но сегодня благодаря поддержке президента Владимира Путина в части расширения «Арктической ипотеки» под 2% на Мурманскую область, а также предоставлению с нашей стороны земельных участков и обеспечению их инфраструктурой; но и, самое главное, благодаря спросу, который появился у наших граждан на жильё, это стало абсолютно реальным. Призываю всех воспользоваться возможностью приобрести жильё под 2% с помощью «Арктической ипотеки» или под 6% – «Семейной ипотеки», потому что сейчас очень активно идут работы по жилищному строительству», – отметил губернатор.

В обсуждении вопроса принял участие и председатель областной Думы Сергей Дубовой.

– В Мурманской области взят очень хороший темп в сфере строительства и капитального ремонта, – отметил Сергей Дубовой. – В каждом муниципальном образовании есть объекты социальной сферы, которые либо были недавно капитально отремонтированы или построены, либо работы ведутся в настоящее время, причём в рамках самых различных региональных и федеральных программ, в том числе в рамках реновации ЗАТО. Сейчас крайне важно не снижать темп при надлежащем контроле качества. Необходимо отметить, что произошли серьёзные положительные сдвиги в жилищном строительстве. В этом году уже введено 63 тысячи квадратных метров жилья, таким образом, показатель федерального проекта «Жильё» выполнен на 116 процентов. В планах – ввод порядка миллиона квадратных метров жилья.

Как подчеркнул парламентарий, активизация крупных федеральных застройщиков в Заполярье напрямую связана с реализацией в регионе различных льготных ипотечных программ.

Подробнее о строительстве в регионе рассказала исполняющая обязанности министра строительства Мурманской области Александра Карпова.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/549098/#&gid=1&pid=1