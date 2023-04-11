На 22, 29 апреля и 13 мая в населённых пунктах области запланировано проведение традиционных общегородских субботниковМинтруд России: Мурманская область – в пятёрке лидеров по эффективности работы в сфере занятости населения
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Мурманская область. Арктика (16+)11.04.23 16:00

На 22, 29 апреля и 13 мая в населённых пунктах области запланировано проведение традиционных общегородских субботников

О проводимой работе по обеспечению качества содержания территорий муниципалитетов области весной в рамках повестки вчерашнего оперативного совещания доложил министр энергетики и ЖКХ Александр Кобытев.   

Контроль качества уборки в муниципалитетах осуществляется в том числе с использованием региональной специализированной информационной системы мониторинга уборки территорий. В справочниках системы содержатся реестры сети автодорог и объектов дорожной инфраструктуры, договоров, ведётся учёт дорожной техники.   

СМУТ контролирует более 750 единиц техники. В системе за весь зимний сезон создано более 35 тысяч заданий. Объём вывезенного снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий фиксируется на отметке свыше 1,5 млн кубометров.  

На сегодня, учитывая погоду в муниципалитетах, запланированы ежегодные комплексные мероприятия по уборке после зимы: очистка ливневок, колодцев и водоотводящих лотков, уборка песка. Проведена подготовка необходимого аварийного запаса материалов, инвентаря и оборудования для отвода талых вод. 

Кроме основных мероприятий в населённых пунктах области запланировано проведение традиционных общегородских субботников. В качестве базовых дат предложены 22 и 29 апреля, 13 мая. Весь необходимый для уборки инвентарь будет предоставлен администрациями, что касается дворов – управляющими организациями.   

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, отдельно Александр Кобытев рассказал о процессе обновления парка уборочной техники. Так, по поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса муниципалитетам из областного бюджета было выделено более 440 млн рублей, из которых 247 млн рублей – это средства федерального гранта, предоставленного региону за достижение показателей эффективности деятельности исполнительной власти субъекта. Получателями субсидии стали 16 муниципальных образований, закуплено 60 новых коммунальных машин. 

«Следует отметить, что при выборе техники муниципалитеты особое внимание уделяли универсальной спецтехнике круглогодичного использования, например, комбинированным дорожным машинам, которые в зависимости от установленного навесного оборудования могут использоваться как для очистки улиц от снега в зимний период, так и для подметания и полива дорог в весенне-летний период», – отметил глава профильного ведомства. 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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