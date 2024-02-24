На 23 февраля мужчины ждали заботы и денег, а получили носки и гель для бритья

На 23 февраля дарят носки и гель для бритья, а мужчинам хочется заботы и денег. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после открытого опроса, проведённого по заказу «Коммерсант.Деньги», в котором приняли участие 1600 мужчин из всех округов страны.

Каждому пятому мужчине не нужны подарки на 23 февраля. Каждому десятому достаточно проявлений любви и внимания со стороны близких. Ещё 10% предпочитают получить в подарок деньги. Одежде и аксессуарам будут рады 9% респондентов. 7% хотят в подарок смартфоны и гаджеты. Об инструментах для строительства и ремонта мечтает каждый двадцатый.

Что обычно мужчины получают в подарок в День защитника Отечества?

22% опрошенных рассказали, что чаще всего им дарят предметы одежды и аксессуары. 17% получают в подарок парфюмерию и средства по уходу (шампуни, гели для душа и проч.).

Каждый двадцатый охарактеризовал свои подарки на 23 февраля как «всякая ерунда». Без знаков внимания в этот день обычно остается почти каждый четвертый мужчина.

Время проведения опроса: 2—12 февраля 2024 года.