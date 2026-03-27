На 23 марта рыбаки Северного бассейна добыли 77,8 тысячи тонн водных биоресурсов

По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), с начала года и на 23 марта вылов водных биоресурсов всеми российскими пользователями составил 1220,3 тысячи тонн.

Рыбаки Северного рыбохозяйственного бассейна за отчётный период добыли 77,8 тысячи тонн морепродуктов, из них трески – 43,5 тысячи тонн, пикши – 18,4 тысячи тонн (+5,9 тысячи тонн к уровню 2025 года).

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский рыбопромысловый флот добыл порядка 49,7 тысячи тонн водных биоресурсов.