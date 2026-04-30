По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), с начала года и на 27 апреля вылов водных биоресурсов всеми российскими пользователями превысил 1743 тысяч тонн.

Рыбаки Северного рыбохозяйственного бассейна за отчётный период добыли 115,1 тысячи тонн морепродуктов, в том числе трески – 59,0 тысяч тонн; пикши – 28,8 тысячи тонн (+7,8 тысячи тонн к уровню 2025 года).

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл 92,4 тысячи тонн водных биоресурсов.