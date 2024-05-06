На 30 апреля Апатитский кадровый центр располагал сведениями о наличии 529 вакантных мест

За январь-апрель 2024 года в Апатитский кадровый центр поступило 1121 заявление о предоставлении государственных услуг, в том числе за содействием в поиске подходящей работы обратились 428 граждан. Признано в установленном порядке безработными 163 человека.

По состоянию на 30 апреля текущего года удельный вес безработных в численности населения в трудоспособном возрасте муниципалитета составил 0,4%. На регистрационном учёте с целью поиска подходящей работы состоит 164 человека, в том числе 125 безработных граждан. Получают пособие по безработице 96 человек.

За четыре месяца этого года в службу занятости предприятиями и организациями было заявлено 606 вакансий. На 30 апреля 2024 года Апатитский кадровый центр располагал сведениями о наличии 529 вакантных мест. Коэффициент напряженности 0,3 (нагрузка на 1 вакансию).

Наибольший спрос на специалистов отмечен в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений, в розничной и оптовой торговле.

Наиболее востребованы на рынке труда работники, имеющие следующие профессии и специальности: рабочие: подсобный рабочий, продавец-кассир, уборщик, электромонтер, водитель автомобиля, плотник; служащие: администратор, специалист, инженер, мастер.

На учёте в качестве безработных больше всего состоит: водителей автомобиля, продавцов, уборщиков помещений и территорий, администраторов, менеджеров, специалистов.

Доля безработных граждан с низкой мотивацией к труду (по результатам первичного профилирования) составляет 20%.

С начала года трудоустроено 217 человек, или 51,0% от числа граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы. Средний период трудоустройства составил 34 дня. Средний период безработицы 86 дней.

В оплачиваемых общественных работах приняли участие 85 жителей муниципалитета.

Проведено 5 ярмарок вакансий, в которых приняли участие 14 работодателей и 395 соискателей, трудоустроено 145 человек.

https://apatity.gov-murman.ru/about/info/news/507601/