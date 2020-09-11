На 3,3% выросли грузоперевозки по Северному морскому пути

По трассам Северного морского пути за январь-август 2020 года перевезено 20,47 млн тонн грузов, что на 3,3% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает Федеральное агентство морского и речного флота в «Instagram» со ссылкой на данные Администрации Северного морского пути.

Транзитные перевозки по СМП составили около 400 тысяч тонн.

За отчетный период выдано 782 разрешения на плавание в акватории СМП (+16% к аналогичному периоду прошлого года), в том числе 123 - судам под иностранным флагом (на 53% больше, чем за этот период в 2019 году).