На 35-м СРЗ планируют построить огромный док

«Крупнейший на северо-западе России док для ремонта кораблей и судов водоизмещением до 100 тысяч тонн на 35-м заводе в акватории Мурманска будет построен и сдан в эксплуатацию в начале 2024 года. Сейчас док построен на 50%», — отметил Рахманов в беседе с РИА «Новости».

По его словам, постройка дока позволит проводить среднесрочный ремонт кораблей Военно-морского флота и судов примерно за неделю.

«Сейчас такие работы мы вынуждены проводить в течение нескольких месяцев», — сказал глава ОСК.

Он отметил, что сейчас на 35-м заводе проходит ремонт авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», который должен завершиться также в 2024 году.

Напомним, крейсер «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» находится на ремонте и модернизации после пожара, который случился на корабле в декабре 2019 года. Тогда погибли двое военнослужащих, ещё 14 человек пострадали. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

Авианосец является единственным кораблем подобного типа в ВМФ России. Он проходит ремонт и модернизацию на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске.