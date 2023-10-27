На 57-м заседании президиума ПАСЗР подписано соглашение с ФНПР СЗФО о взаимодействии в вопросах совершенствования законодательной базы в сфере регулирования социально-трудовых прав работников

Парламентская Ассоциация Северо-Запада России на заседании президиума в Республике Коми подписала соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией территориальных объединений организаций профсоюзов Федерации независимых профсоюзов России Северо-Западного федерального округа. Решено наладить продуктивное взаимодействие с профсоюзной организацией в рамках совершенствования законодательной базы в сфере регулирования социально-трудовых прав работников, в том числе, в части определения размеров индексации заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и компенсаций.

Также на заседании президиума главы законодательных собраний Северо-Запада России приняли отчёт молодёжной структуры ПАСЗР – Совета молодёжных парламентов субъектов, представленных в Парламентской Ассоциации, который был создан впервые и приступил к работе в этом году.

Кроме этого, спикеры парламентов Северо-Запада обсудили выполнение решений принятых 62-й и 63-й конференциями ПАСЗР. По ряду обращений получены ответы федеральных органов власти, которые приняты к сведению.

– В каждом из решенных вопросов – искреннее желание сделать свой регион успешнее, а жизнь людей благополучнее. Проделанная в этом году работа станет хорошим стартом для дальнейшего движения вперед, для реализации всех наших замыслов. Отмечу, что в последнее время в работе ПАСЗР прослеживается тенденция увеличения именно законодательных инициатив. Это говорит о том, что Парламентская Ассоциация – это эффективная площадка для принятия взвешенных, законодательно проработанных решений, которые улучшают качество жизни жителей наших регионов. Эти предложения слышат и поддерживают на федеральном уровне, – отметил председатель ПАСЗР, спикер Мурманской областной Думы Сергей Дубовой.

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