На 616-м пленарном заседании Совета Федерации были одобрены законы, направленные на укрепление малого и среднего бизнеса, а также на расширение мер поддержки семей с детьми

Сенатор РФ от Мурманской области Елена Дягилева представила изменения в действующем законодательстве, благодаря которым семьи получат возможность воспользоваться «кредитными каникулами» по ипотечным договорам при рождении или усыновлении второго ребёнка, а также при приобретении статуса многодетной семьи. Мера будет распространяться и на договоры, заключённые до вступления новых норм в силу, что делает её более адресной и практичной для уже действующих заемщиков.

«Одобренная сенатом инициатива даст парам большую уверенность: предусмотрена отсрочка ипотечных платежей до полутора лет в самый долгожданный, но при этом непростой в финансовом плане для семьи период. Важно, что родителям нет необходимости подтверждать факт падения уровня доходов, как это происходит сейчас», – сказала представитель Мурманской области в палате регионов.

Елена Дягилева подчеркнула, что жилищный вопрос остаётся одним из ключевых факторов, влияющих на решение о рождении ребёнка, особенно среди россиян до 35 лет. Она привела данные опроса ВЦИОМ, согласно которым около 70% представителей «поколения цифры» и «младших миллениалов» считают наличие собственного жилья обязательным условием для рождения малыша. По словам парламентария, в Мурманской области демографической политике уделяется большое внимание. По поручению губернатора Андрея Чибиса в Заполярье выстроена комплексная система поддержки, включающая большое число региональных инициатив. Поддержка оказывается на всех этапах: от возможности молодым парам пройти необходимые медицинские обследования при подготовке к беременности по «зелёному коридору» до финансовой поддержки и приоритетного участия в региональных программах для многодетных семей. Одобренная сенатом инициатива дополнит этот комплекс.

Также в рамках пленарного заседания был одобрен закон, который предусматривает отсрочку дальнейшего снижения порога доходов для перехода с упрощенной системы налогообложения на НДС. Изменения в Налоговый кодекс РФ сохраняют установленные на 2026 год пороговые значения в размере 20 млн рублей на 2027–2029 годы. По данным экспертов, мера коснётся более 360 тысяч субъектов МСП.

«О необходимости отложить дальнейшее снижение порога выручки и поддержать отечественный малый бизнес говорил на ПМЭФ Президент России Владимир Путин. И, как справедливо отметил глава Заполярья Андрей Чибис, без малого и среднего предпринимательства невозможно устойчивое развитие северных территорий. Но на Крайнем Севере, наряду с объективным удорожанием бизнес-процессов, на доходную часть влияют северные надбавки и увеличенный по продолжительности отпуск. Принятый закон – ещё один элемент комплексной работы по сохранению благоприятного делового климата в Мурманской области», — отметила сенатор Елена Дягилева

Парламентарий напомнила, что инициативы по поддержке малого и среднего бизнеса были озвучены главой Заполярья в ходе его выступления в Совете Федерации. Андрей Чибис выступил на заседании Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики. По словам Елены Дягилевой, для Мурманской области поддержка МСП – это не только вопрос экономики, но и вопрос качества жизни. Малый и средний бизнес обеспечивает услуги, занятость, локальные сервисы и устойчивость населённых пунктов, а в Арктической зоне он также важен для удержания людей на территориях, создания новых рабочих мест и развития комфортной городской среды.

Фото (Евгений ЕГОРОВ/пресс-служба Совета Федерации): https://gov-murman.ru/info/news/570445/#&gid=1&pid=1