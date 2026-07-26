На 618-ом заседании палата регионов поддержала новый комплекс мер, направленный на усиление социальных гарантий защитников страны и их близких

Как сообщает vk.ru/diagileva.elenav, за семьями погибших на СВО бойцов сохранят право на соцжилье. Для близких защитников Отечества предусмотрен запрет на снятие с учёта нуждающихся в жилье по формальному основанию после гибели кормильца, а также уменьшение площади жилого помещения, предусмотренное договором социального найма.

Обеспечиваем равные возможности на получение поддержки для тех, кто отстаивает интересы страны на передовой, и защищает приграничные регионы. В частности, бойцы, выполняющие задачи контртеррористической операции в Белгороде, Курске и Брянске, получат особые права при приёме на обучение в вузы и колледжи, возможность воспользоваться кредитными каникулами и бесплатной юридической помощью.

Сапёры МЧС и сотрудники государственной противопожарной службы получат статус ветерана боевых действий. Решение – признание заслуг тех, кто ежедневно рискует жизнью. Оно откроет доступ к льготам, медицинскому обслуживанию и денежным выплатам для личного состава ведомств, задействованного в проведении работ по поиску, обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов в ходе СВО.

Как отметила спикер палаты регионов Валентина Матвиенко, сенаторы открыли свой фронт для защиты нашей страны и поддержки тех, кто обеспечивает безопасность и суверенность Родины.

Фото: https://vk.ru/opershtab_murman?ysclid=mlo1n6irtk540945696&z=photo8800060_457252443%2Fbe2cbe8f81f46b64c7