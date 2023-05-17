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Мурманская область. Арктика (16+)17.05.23 11:00

На 63-й конференции ПАСЗР приняли решение провести первую встречу молодёжных парламентов Северо-Запада в Мурманске в начале лета этого года

В Калининграде прошла 63-я конференция Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, пленарное заседание вёл председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой. В повестку дня конференции вошли более 50 вопросов.

Парламентарии Северо-Запада России приняли обращения в федеральный центр, затрагивающие сферы здравоохранения, образования, налогового законодательства, сельского хозяйства, экологии, ЖКХ, экономического и цифрового развития, социальной поддержки граждан. Значительный блок вопросов был посвящён поддержке участников специальной военной операции и членов их семей.

В частности, парламентарии поддержали проект обращения к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину и Ппедседателю Госдумы Вячеславу Володину о запрете банкам блокировать счета должников–военнослужащих, на которые перечисляются денежные выплаты, связанные с участием в спецоперации. Предлагается усовершенствовать законодательство, чтобы нормы закона о банкротстве не распространялись на счета военнослужащих и мобилизованных граждан, куда поступают выплаты за участие в СВО, и семьи этих граждан могли свободно пользоваться деньгами. Также депутаты решили обратиться в федеральный центр по вопросам сокращения сроков рассмотрения обращений участников СВО и членов их семей, а также о продлении действия паспорта гражданина РФ для военнослужащих, находящихся в зоне СВО.

Конференция ПАСЗР поддержала и ряд инициатив Мурманской областной Думы. Речь шла об обращении в Государственную Думу РФ о запрете комиссии при внесении платы за ЖКУ. Документ был подготовлен в связи с необходимостью совершенствования правового регулирования в сфере ЖКХ и снижения затрат граждан. Парламентарии Северо-Запада предлагают федеральным законодателям рассмотреть возможность скорейшего принятия проекта закона, который находится на рассмотрении в Государственной Думе с 2020 года, в части введения полного запрета на взимание банковской комиссии при внесении физическими лицами платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

Кроме того, депутаты поддержали обращение мурманских коллег к премьер-министру и спикерам верхней и нижней палат российского парламента о внесении изменений в федеральное законодательство в части совершенствования льготного лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан, а также о дополнительной государственной социальной поддержке медицинских работников. Мурманская областная Дума выступила и за распространение права на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно гражданам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и являющимся получателями социальной пенсии по инвалидности.

– Сегодня неработающие северяне, получающие социальную пенсию по инвалидности, имеют право только на бесплатный проезд к месту лечения и обратно. Мы предлагаем обеспечить равные возможности всем инвалидам, проживающим в районах Крайнего Севера, – отметила депутат Мурманской областной Думы Ирина Просоленко.

Парламентарии Ленинградской области получили поддержку конференции ПАСЗР в вопросе внесения изменений в КоАП в части наказаний за рекламу наркотических веществ, а именно за распространение информации о местах реализации (сбыта) наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров. Кроме того, предлагается увеличить размер штрафных санкций по данной статье для физических лиц до 10-20 тысяч рублей (было 4-5 тысяч рублей), за такие же деяния посредством сети Интернет до 20-40 тысяч рублей (было 5-30 тысяч), а также предлагается предусмотреть возможность наложения административного ареста на срок до 15 суток.

Конференция ПАСЗР по предложению Псковского областного Собрания депутатов решила создать Совет молодёжных парламентов при Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. В тот же день было утверждено положение о совете. Ожидается, что первая встреча молодёжных парламентов Северо-Запада пройдёт в Мурманске в начале лета этого года.

– Впервые к работе Парламентской Ассоциации мы подключаем молодёжь, – подчеркнул Сергей Дубовой. – Считаю важным, чтобы проблемы, которые волнуют юное поколение, активно обсуждались на различных площадках, и идея этих дискуссий исходила именно от молодых. В планах собрать Совет наших молодёжных парламентов этим летом в Мурманске. Уверен, эта площадка будет востребована и станет местом для обмена опытом по вопросам самореализации молодых людей, какие меры поддержки им нужны, чтобы остаться жить и работать на малой Родине. Эти вопросы схожи для многих регионов. Мы ждём предложений и готовы оказать поддержку.

Следующее 64-е заседание конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России пройдёт с 25 по 27 октября 2023 года на базе Государственного Совета Республики Коми в г. Сыктывкаре под председательством Мурманской областной Думы.

 

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/54d/at3px7jh2tzt92i09xme6jeu3ewiu9m4.jpg

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