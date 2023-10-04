На 66% снизилась количество сигналов на отсутствующее отопление в Мурманской области

На прошедшей неделе Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 2565 сообщений, оставленных пользователями социальных сетей, а также порталов «Наш Север» и «Госуслуги». Отработано за отчётный период — 1813. Об этом сообщил в понедельник на оперативном совещании областного правительства руководитель ЦУР Артём Марышев.

В блоке «ЖКХ» значительная часть обращений связана с отсутствием отопления в домах. Однако в сравнении с прошлой неделей число таких жалоб уменьшилось на 66%.

Большинство вопросов в блоке «Благоустройство» касалось неисправностей системы наружного освещения. Всего — 165 обращений, 23% из которых от жителей Североморска.

«Чаще всего североморцы сообщали об отсутствующем освещении во дворе на улицах Кирова и Душенова. Администрация сообщила, что закупка необходимого оборудования планируется в ноябре. Просим администрацию совместно с подрядной организацией более оперативно решить этот проблемный вопрос», — отметил Артём Марышев.

Кроме того, жители Кандалакши сообщили, что с прошлого года со двора дома №11/34 по улице Шевчука не могут вывезти брошенные автомобили.

По информации администрации Кандалакшского района, на прошлой неделе заключен договор с местным предпринимателем, который предоставит стоянку для хранения автотранспорта.

«Сделайте так, пожалуйста, чтобы освещение включалось не на основании регламентов, а на основании датчиков. Это не самое дорогое удовольствие, но очень эффективное с точки зрения безопасности дорожного движения. Прошу организовать эту работу в течение месяца. Исполнение поручаю взять на контроль Министерству энергетики и ЖКХ», — заключил губернатор Андрей Чибис.