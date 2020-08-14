На 8,4% выросли инвестиции в основной капитал в Мурманской области

На развитие экономики и социальной сферы Мурманской области в первом полугодии 2020 года было направлено более 71 миллиарда рублей инвестиций в основной капитал, что больше, чем за тоже период 2019 года, на 8,4 процента.

Позитивная динамика связана с увеличением затрат, направленных на развитие горнопромышленного комплекса, строительство новых атомных ледоколов, рыболовецких судов и Центра по строительству крупнотоннажных морских сооружений в с. Белокаменка, а также строительство и реконструкцию федеральных автомобильных дорог, железнодорожных путей общего пользования, станций и мостов.

Половина затрат (51 процент) в общем объёме инвестиций в основной капитал пришлась на строительство зданий (кроме жилых) и сооружений (в I полугодии 2019 года – 39 процентов).

За счёт собственных средств организации профинансировали 47 процентов инвестиций, а более половины (53 процента) капитальных вложений – это привлечённые средства (кредиты банков, заёмные средства других организаций, инвестиции из-за рубежа, бюджетные средства и средства государственных внебюджетных фондов).

Почти 20 процентов инвестиций в основной капитал приходилось на бюджеты всех уровней, на средства федерального бюджета – 18 процентов, сообщает Мурманскстат.