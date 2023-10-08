Из глубин веков и до наших дней: в Риме вновь открылся дворец Тиберия, которому уже 2000 лет, а израильский сапожник в третьем поколении сохраняет традиционное ремесло своей семьиВ этом году марафон губернаторских новогодних ёлок планируют начать в Мурманской области 14 декабря
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)08.10.23 09:00

На аэродромах: «Озерное» в районе Житомир и «Миргород» в Полтавской области уничтожены склады топлива для авиатехники ВСУ

За сутки потери противника на Донецком направлении составили до 225 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица Д-20, а также станция радиоэлектронной борьбы.

Министерство обороны Российской Федерации 7 октября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражены пять контратак 4-й танковой и 66-й механизированной бригад ВСУ в районе населённых пунктов Макеевка Луганской Народной Республики и Лиман Первый Харьковской области.  Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 14-й, 30-й, 32-й механизированных бригад ВСУ, 115 бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Купянск, Синьковка, Лиман Первый и Ивановка Харьковской области. Уничтожены свыше 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также артиллерийская система М777 производства США.

На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнём артиллерии отражена атака штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 65 военнослужащих, два пикапа, самоходная гаубица «Акация», два орудия Д-30 и одно Д-20.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Курдюмовка, Веселое и Северное Донецкой Народной Республики. Потери противника на данном направлении составили до 190 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» отразили три атаки штурмовых групп 127-й и 128-й бригад территориальной обороны в районе населённого пункта Приютное Запорожской области. Ударами штурмовой авиации нанесено поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Урожайное и Новомихайловка Донецкой Народной Республики. За сутки потери противника составили до 225 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица Д-20, а также станция радиоэлектронной борьбы.

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск во взаимодействии с армейской и штурмовой авиацией нанесено поражение живой силе и технике 80-й десантно-штурмовой, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Успеновка, Работино и Малая Токмачка Запорожской области. Уничтожены до 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа.  В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица «Мста-Б», орудие Д-20, а также пушка М-46.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены до 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, и гаубица Д-30.

Кроме того, на островах Алёшкинский и Переяславский уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 121-м районе. Кроме того, в районе населённого пункта Ильичевск Одесской области, уничтожен склад военно-технического имущества ВСУ.

В районе населённого пункта Победа Донецкой Народной Республики поражен пункт управления 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

В районе населённого пункта Дубиевка Черкасской области поражены склады авиационных средств поражения воздушных сил Украины.

В районе населённого пункта Огурцово Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ.

На аэродромах: «Озерное» в районе города Житомир и «Миргород» в Полтавской области уничтожены склады топлива для авиатехники ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Преображенка Запорожской области сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины.

Перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» и четыре противорадиолокационных ракеты «HARM» производства США.  Кроме того, уничтожены и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы 38 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Рубежное, Сватово Луганской Народной Республики, Моспино, Новоселовка, Веселое Донецкой Народной Республики, Романовское, Нестерянка, Вишневое и Скелеватое Запорожской области».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Людей нет: итоги девяти месяцев в судостроительной отрасли страны
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Кардиохирурги Манолис Чармадов и Сергей Штольдер: большая операция или стентирование? Есть ли жизнь после операции на сердце?Мурманская областная Дума: ПЕРВОЕ ОСЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕМурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯ
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г. и Метелева (Бурак) А. А., заместитель советник директора МБОУ КШМ.
05.10.23 21:00
Добрый вечер, педагоги, учителя-предметники и жители города-героя. От своего имени и имени всего прославленного коллектива МБОУ Кадетской школы города Мурманска поздравляем учителя ИКТ Вячеслава Алекс
Комментарий к новости:В областном центре подвели итоги конкурса «Учитель города Мурманска 2023»
Бурак (Смирнова) Ю. Г. и Метелева (Бурак) А. А., заместитель советник директора МБОУ КШМ.
26.09.23 16:02
Здравствуйте, мурманчане и коллеги по работе и общей борьбе! От себя лично (матери и дочери), всего коллектива учителей-предметников МБОУ КШМ, работников бюджетной сферы МО говорим спасибо за повышени
Комментарий к новости:Зарплаты бюджетникам в Мурманской области повысят на 5,5%
Османова Нурижат Алиловна
24.09.23 09:15
Доброе утро всем. Кто это придумал и запустил - хочу сказать спасибо огромное. Очень хорошая идея для российских детей-школьников.... Мы любим Россию, мы любим и ценим человеческую жизнь, мы всегда в
Комментарий к новости:В 15 мурманских школах открылись «Парты Героев»
-Правовая консультация (18+)Изменения в воинском учёте: о чём надо знать работникам
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Итоги». Информационная программа (12+)19:30«Закону тут не место». Художественный фильм (12+)
-PRO Деньги (16+)7 из 10 россиян поддерживают идею бесплатной раздачи товаров с истекающим сроком годности пенсионерам и социально уязвимым категориям населения-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил на 1,22 рубля, доллар окреп на 81 копейку-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №2 Кольской АЭС досрочно завершился ремонт с элементами модернизации-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 9 октября-PRO Нефть и газ (18+)Завершена установка ОГТ первой линии «Арктик СПГ 2» на Гыдане-PRO Законы (18+)От денежного довольствия и пенсии военных до маркировки пива: законы, вступающие в силу в октябре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика