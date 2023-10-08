На аэродромах: «Озерное» в районе Житомир и «Миргород» в Полтавской области уничтожены склады топлива для авиатехники ВСУ

За сутки потери противника на Донецком направлении составили до 225 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица Д-20, а также станция радиоэлектронной борьбы.

Министерство обороны Российской Федерации 7 октября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражены пять контратак 4-й танковой и 66-й механизированной бригад ВСУ в районе населённых пунктов Макеевка Луганской Народной Республики и Лиман Первый Харьковской области. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 14-й, 30-й, 32-й механизированных бригад ВСУ, 115 бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Купянск, Синьковка, Лиман Первый и Ивановка Харьковской области. Уничтожены свыше 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также артиллерийская система М777 производства США.

На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнём артиллерии отражена атака штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 65 военнослужащих, два пикапа, самоходная гаубица «Акация», два орудия Д-30 и одно Д-20.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Курдюмовка, Веселое и Северное Донецкой Народной Республики. Потери противника на данном направлении составили до 190 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» отразили три атаки штурмовых групп 127-й и 128-й бригад территориальной обороны в районе населённого пункта Приютное Запорожской области. Ударами штурмовой авиации нанесено поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Урожайное и Новомихайловка Донецкой Народной Республики. За сутки потери противника составили до 225 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица Д-20, а также станция радиоэлектронной борьбы.

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск во взаимодействии с армейской и штурмовой авиацией нанесено поражение живой силе и технике 80-й десантно-штурмовой, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Успеновка, Работино и Малая Токмачка Запорожской области. Уничтожены до 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица «Мста-Б», орудие Д-20, а также пушка М-46.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены до 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, и гаубица Д-30.

Кроме того, на островах Алёшкинский и Переяславский уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 121-м районе. Кроме того, в районе населённого пункта Ильичевск Одесской области, уничтожен склад военно-технического имущества ВСУ.

В районе населённого пункта Победа Донецкой Народной Республики поражен пункт управления 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

В районе населённого пункта Дубиевка Черкасской области поражены склады авиационных средств поражения воздушных сил Украины.

В районе населённого пункта Огурцово Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ.

На аэродромах: «Озерное» в районе города Житомир и «Миргород» в Полтавской области уничтожены склады топлива для авиатехники ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Преображенка Запорожской области сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины.

Перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» и четыре противорадиолокационных ракеты «HARM» производства США. Кроме того, уничтожены и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы 38 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Рубежное, Сватово Луганской Народной Республики, Моспино, Новоселовка, Веселое Донецкой Народной Республики, Романовское, Нестерянка, Вишневое и Скелеватое Запорожской области».

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