На Донецком направление за сутки общие потери ВСУ составили до 235 военнослужащих, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей.

Министерство обороны Российской Федерации 5 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражено две атаки штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населённого пункта Синьковка Харьковской области. Также, нанесено огневое поражение живой силе 14-й, 32-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Ивановка, Загоруйковка, Кисловка и Двуречная Харьковской области. Уничтожены свыше 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходные артиллерийские установки: «Krab» польского производства и «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении грамотными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской, штурмовой авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражена атака подразделения 15-го полка нацгвардии Украины в районе населённого пункта Григоровка Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Ямполовка Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. Потери противника составили свыше 60 военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовых групп 77-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населённого пункта Богдановка Донецкой Народной Республики, а также нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й механизированных, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 112-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Красное, Васюковка, Раздоловка и Клещеевка Донецкой Народной Республики. Общие потери ВСУ на данном направлении составили до 235 военнослужащих, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» при поддержке армейской авиации и артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новомихайловка и Никольское Донецкой Народной Республики, а также нанесли огневое поражение живой силе 72-й механизированной бригады ВСУ и 128 бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Сладкое и Старомайорское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 135 военнослужащих, боевая машина пехоты и два автомобиля.

На Запорожском направлении российской группировкой войск совместно с авиацией, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражено три атаки штурмовых групп 117-й механизированной, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 3-й бригады нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Вербовое и Работино Запорожской области. Кроме того, в районах населённых пунктов Вербовое и Работино нанесено огневое поражение живой силе и технике 71-й егерской, 82-й десантно-штурмовой, 33-й механизированной бригад ВСУ. Уничтожены до 45 военнослужащих, два танка, семь боевых бронированных машин и два пикапа.

На Херсонском направлении подразделениями российских войск совместно с авиацией и артиллерией нанесено поражение живой силе 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ в районах населённых пунктов Крынки, Веселое Херсонской области и острова Алексеевский. Суточные потери ВСУ составили более 60 военнослужащих, два автомобиля, три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также самоходная артиллерийская установка «Нона».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 133-х районах.

Кроме того, на аэродроме Днепр в Днепропетровской области уничтожен склад авиационных средств поражения воздушных сил Украины.

На аэродроме Миргород в Полтавской области уничтожена на стоянках авиационная техника воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны перехвачено 13 крылатых и противокорабельных ракет «Storm Shadow» и «Нептун». Кроме того, уничтожено 17 беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Кременная, Золотаревка, Белогоровка Луганской Народной Республики, Марьинка, Пантелеймоновка Донецкой Народной Республики, Энергодар и Токмак Запорожской области».

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