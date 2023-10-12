На аэродроме Долгинцево Днепропетровской области поражён штурмовик Су-25 воздушных сил Украины

На Купянском направлении суточные потери противника составили до 280 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк и два автомобиля ВСУ. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства и «Гвоздика».

Министерство обороны Российской Федерации 11 октября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжали проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили десять контратак штурмовых групп 32-й, 115-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Ивановка, Синьковка Харьковской области, Макеевка Луганской Народной Республики, и активными действиями улучшили положение по переднему краю. Суточные потери противника составили до 280 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк и два автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства и «Гвоздика».

Также в районе города Волчанск Харьковской области уничтожен склад боеприпасов подразделения иностранных наемников.

На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражено две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Также нанесено поражение живой силе и технике 12-й бригады специального назначения «Азов», 63-й механизированной бригады ВСУ и 5-й бригады нацгвардии Украины в районах южнее Кузьмино, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 65 украинских военнослужащих и два пикапа.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная гаубица «Caezar» производства Франции, три самоходные артиллерийские установки «Мста-С», самоходные артиллерийские установки: «Акация» и «Гвоздика», орудие Д-30, а также реактивная система залпового огня RM-70 «Vampire» чешского производства.

На Донецком направлении активными действиями подразделений «Южной» группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем улучшено положение по переднему краю в районе населённого пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики. Кроме того, в результате огневого поражения резервов 31-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Очеретино Донецкой Народной Республики потери противника составили до 90 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, а также 10 бронеавтомобилей «MaxxPro» производства США. Общие потери ВСУ на данном направлении за сутки составили до 330 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, 11 бронетранспортёров, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражено две самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства и гаубица Д-20. В районе населённого пункта Орловка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Угледар и Водяное Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ на данном направлении составили до 155 военнослужащих и четыре автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, гаубица М109 «Paladin» производства США, гаубица FH70 производства Великобритании, две самоходные артиллерийские установки «Мста-C» и одна САУ «Гвоздика».

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены две атаки ВСУ северо-западнее населённого пункта Вербовое Запорожской области. Уничтожены до 20 украинских военнослужащих, танк, два автомобиля, а также поражены: артиллерийская система М777 производства США и гаубица Д-20.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника составили до 45 украинских военнослужащих, 11 автомобилей, артиллерийская система М777 производства США и орудие Д-20. Кроме того, в районе населённого пункта Приднепровское Херсонской области поражена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 127-ми районах.

На аэродроме Долгинцево Днепропетровской области поражён штурмовик Су-25 воздушных сил Украины. В районе населённого пункта Маловарваровка Николаевской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68У.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены три управляемые авиационные бомбы «JDAM», семь противорадиолокационных ракет «HARM» и четыре реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США. Кроме того, уничтожен 41 беспилотный летательный аппарат в районах населённых пунктов Романовское, Очеретоватое, Ильченково Запорожской области, Василевка, Песчановка Херсонской области, Парасковиевка, Кирилловка, Артемовск, Николаевка, Пески Донецкой Народной Республики, Площанка и Новодружеск Луганской Народной Республики».

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