Моряки Северного флота установили памятный знак на острове Беннета в АрктикеГидрографы Северного флота в рамках комплексной экспедиции «Помни войну» обнаружили в Карском море затонувший в 1943 году транспорт «Диксон»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)17.09.23 09:00

На аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области уничтожены два истребителя МиГ-29 и три штурмовика Су-25 воздушных сил Украины

За прошедшую неделю на Донецком направлении подразделения «Южной» группировки отразили 34 атаки подразделений ВСУ, в результате которых противник потерял более 1700 военнослужащих убитыми и ранеными, 16 танков и других боевых бронированных машин, 34 автомобиля, а также 12 орудий полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 16 сентября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины с 9 по 16 сентября 2023 г. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «в период с 9 по 16 сентября  Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесено 11 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами, по объектам портовой инфраструктуры, местам производства и хранения безэкипажных катеров, горюче-смазочных материалов, боеприпасов, западных образцов вооружения и пунктам дислокации личного состава ВСУ.

В результате ударов нарушены: материально-техническое обеспечение украинских группировок войск, действующих на Донецком и Запорожском направлениях, поставки вооружений западного производства, а также уничтожен крупный арсенал инженерных боеприпасов ВСУ.

11 сентября т.г. Воздушно-космическими силами России нанесён удар по аэродрому Долгинцево в районе города Кривой Рог Днепропетровской области. По уточненным данным, в результате удара уничтожены два истребителя МиГ-29 и три штурмовика Су-25 воздушных сил Украины.

На Донецком направлении противник не отказался от планов по охвату города Артемовск Донецкой Народной Республики и продолжал вести штурмовые действия группами 28-й, 93-й механизированных, 80-й десантно-штурмовой и 3-й штурмовой бригад, безуспешно пытаясь вытеснить российские войска из населённых пунктов Клещеевка и Андреевка Донецкой Народной Республики. За прошедшую неделю на данном направлении подразделения «Южной» группировки отразили 34 атаки подразделений ВСУ, в результате которых противник потерял более 1700 военнослужащих убитыми и ранеными, 16 танков и других боевых бронированных машин, 34 автомобиля, а также 12 орудий полевой артиллерии.

На Запорожском направлении подразделениями российских войск отражены 18 атак ВСУ в районах населённых пунктов Работино и Вербовое Запорожской области. В результате значительных потерь личного состава украинское командование было вынуждено начать вывод 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в тыловой район для восстановления боеспособности.

Для удержания позиций на данном участке в настоящее время задействована 71-я егерская бригада ВСУ из состава стратегического резерва, а также сводные штурмовые группы 47-й, 65-й механизированных и 46-й аэромобильной бригад ВСУ. В ходе боев потери противника составили более 740 украинских военнослужащих, 20 танков и боевых бронированных машин, а также 20 автомобилей. Кроме того, в рамках контрбатарейной борьбы поражено 38 орудий полевой артиллерии противника.

На Южно-Донецком направлении российские подразделения слаженными действиями за неделю отразили восемь атак противника, продолжая наносить поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ. Добровольно сдающиеся в плен украинские военнослужащие в ходе допросов жалуются на крайне низкий уровень морально-психологического состояния личного состава 36-й и 38-й бригад морской пехоты ВСУ вследствие значительных потерь личного состава. За прошедший период противник на данном направлении потерял свыше 1100 военнослужащих убитыми и ранеными, 15 боевых бронированных машин, 22 автомобиля, а также семь орудий полевой артиллерии.

На Купянском направлении в результате активных действий подразделения «Западной» группировки войск улучшили свое тактическое положение в зонах ответственности. Отражено пять контратак подразделений 30-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад противника. Умелым применением армейской авиации и артиллерии подразделениям ВСУ нанесен существенный урон. Потери противника составили до 400 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 17 автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии, а также установка реактивной системы залпового огня. Также уничтожено семь полевых складов боеприпасов подразделений ВСУ.

На Красно-Лиманском направлении ВСУ предпринимали безуспешные попытки восстановить утраченные позиции в районах населённых пунктов Торское Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. В результате действий подразделений группировки войск «Центр», ударов авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем успешно отражены 13 атак противника. Потери ВСУ составили более 400 военнослужащих, 18 боевых бронированных машин, 12 автомобилей и десять орудий.

На Херсонском направлении основные усилия были сосредоточены на предотвращении высадки диверсионно-разведывательных групп противника на острова и левый берег Днепра, а также ведении контрбатарейной борьбы. На данном направлении ВСУ потеряли до 360 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 26 автомобилей, а также 12 орудий полевой артиллерии.

Истребительной авиацией ВКС России 13 сентября в районе населённого пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики сбит украинский вертолёт Ми-8.

В акватории Чёрного моря Морской авиацией и кораблями Черноморского флота за прошедший период обнаружено и уничтожено 12 безэкипажных катеров полупогружного типа, а также три быстроходных катера с десантными группами сил специальных операций ВСУ.

Средствами ПВО перехвачено 19 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS», а также уничтожено 270 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 472 самолёта, 249 вертолётов, 6810 беспилотных летательных аппаратов, 437 зенитных ракетных комплексов, 11881 танк и других боевых бронированных машин, 1150 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6403 орудия полевой артиллерии и миномётов, а также 13035 единиц специальной военной автомобильной техники».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Что происходит с молодёжным рынком труда Мурманской области – обзор по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЕРВОЕ ОСЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕМурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОД
-

Последние комментарии

Виктория
11.09.23 19:54
Здравствуйте! Как-то расплывчато везде пишется: г.Санкт-Петербург, 9-12 сентября... А можно как-то поконкретнее, чтобы пройти хоть немного, где и когда??? Благодарю! *** Вот ссылка на подробную инфо
Комментарий к новости:Крестный ход к 600-летию явления Годеновского креста пройдёт в 27 городах России и Беларуси: в начале сентября он пройдёт в Мурманске и Мончегорске
Екатерина
03.09.23 15:50
Чтобы вести такие расследования надо было собрать больше информации, а не на скорую руку городить «огород». Сюжет больше напоминает ряд собранных в кучу неподтвержденных недофактов чем, материал похож
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: свято место, или Кандидат с сектантским душком
Анастасия
31.08.23 22:46
Добрый вечер! Отправила супругу посылку на сво 12.08.23, отслеживала по трек номеру 18.08.23 в 15:45 прошла сортировку на московском казанском вокзале писали была передана мо далее отслеживаться перес
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
-Правовая консультация (18+)Может ли работодатель отказать мужчине в декретном отпуске? Ответ знает эксперт «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире11:00«Итоги». Информационная программа (12+)12:00«Можно только представить». Художественный фильм (12+)14:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Банк России повысил ключевую ставку на 1 п.п., до 13% годовых-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 19 копеек, доллар подрос на 47 копеек-PRO Энергетику (18+)Правительство России утвердило комплексную государственную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 16 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Завершена установка ОГТ первой линии «Арктик СПГ 2» на Гыдане-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в сентябре: некоторым россиянам увеличат пенсии, вейпы подорожают, школьников научат трудиться, а судимых не возьмут в таксисты
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика