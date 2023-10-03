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Мурманская область. Арктика (16+)03.10.23 09:00

На аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области уничтожены склады топлива и авиационных средств поражения воздушных сил Украины

За сутки боевых действий потери противника на Донецком направлении составили до 180 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Министерство обороны Российской Федерации 2 октября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжали проведение специальной военной операции.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили три атаки штурмовых групп 110-й механизированной, 59-й мотопехотной и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Красногоровка, Невельское и Андреевка Донецкой Народной Республики. За сутки боевых действий потери противника на данном направлении составили до 180 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении профессиональными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады и 5-й бригады нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Червоная Диброва и Белогоровка Луганской Народной Республики.  Потери ВСУ составили свыше 60 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, а также два пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Акация», а также две гаубицы: Д-20 и Д-30.

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии, реактивных систем залпового огня и тяжёлых огнемётных систем нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 66-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, а также 107-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Боровая Харьковской области, Новое Донецкой Народной Республики, Новоселовское и Макеевка Луганской Народной Республики. Потери противника за сутки составили до 65 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица М109 «Паладин» и артиллерийская система М777 производства США.

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск во взаимодействии с армейской и штурмовой авиацией нанесено поражение живой силе и технике 47-й, 65-й, 117-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Работино, Малая Токмачка, Новоданиловка и Вербовое Запорожской области. Уничтожены до 35 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе одна БМП «Bradley» и три пикапа.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», орудие М-46, гаубица Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-48.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» отразили атаку штурмовых групп 128-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Приютное Запорожской области. Ударами штурмовой авиации и огнём артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населённого пункта Константиновка Донецкой Народной Республики. Уничтожены до 30 украинских военнослужащих, два пикапа, а также поражены: артиллерийская система М777 производства США и гаубица Д-20.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожены до 30 украинских военнослужащих и два автомобиля.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками, ударными беспилотными летательными аппаратами и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 107-ми районах.

Кроме того, в районе населённого пункта Преображенка Запорожской области уничтожена станция постановки помех навигационным приёмникам «Анклав». В районе населённого пункта Петровское Луганской Народной Республики поражён узел связи 66-й механизированной бригады ВСУ. На аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области уничтожены склады топлива и авиационных средств поражения воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и огнём из стрелкового оружия перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» и две оперативно-тактические ракеты ВСУ. Кроме того, уничтожено 45 беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Площанка Луганской Народной Республики, Пески, Бетманово Донецкой Народной Республики, Вербовое, Червоногорка, Пшеничное Запорожской области и Токаревка Харьковской области».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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