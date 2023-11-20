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Мурманская область. Арктика (16+)20.11.23 09:00

На аэродроме Канатово в Кировоградской области уничтожены хранилища топлива для авиатехники ВСУ

На Донецком направлении нанесено поражение живой силе и технике 112-й, 114-й и 241-й бригад территориальной обороны, а также 28-й, 30-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Андреевка, Васюковка, Раздоловка, Богдановка, Артемовск, Красное, Курдюмовка и Клещеевка ДНР. Общие потери противника на данном направлении составили более 240 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, боевая машина пехоты, два автомобиля, а также гаубица «МСТА-Б».

Министерство обороны Российской Федерации 19 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск в ходе активных действий совместно с оперативно-тактической и армейской авиацией нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 41-й, 43-й, 44-й механизированных, а также 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Петропавловка, Синьковка, Ивановка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Потери противника составили более 70 военнослужащих и два автомобиля.

На Краснолиманском направлении грамотными действиями подразделений группировки войск «Центр» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отражена атака штурмовых групп 12-й бригады специального назначения «Азов» южнее населённого пункта Кузьмино Луганской Народной Республики. Ударами авиации нанесено поражение живой силе и технике 117-й бригады территориальной обороны, 67-й механизированной бригады ВСУ и 31-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины в районах населённых пунктов: Ямполовка, севернее Григоровки Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отразили шесть атак штурмовых групп 24-й механизированной, 5-й штурмовой и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Клещеевка, Шумы и Марьинка Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 112-й, 114-й и 241-й бригад территориальной обороны, а также 28-й, 30-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Андреевка, Васюковка, Раздоловка, Богдановка, Артемовск, Красное, Курдюмовка и Клещеевка Донецкой Народной Республики. Общие потери противника на данном направлении составили более 240 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, боевая машина пехоты, два автомобиля, а также гаубица «МСТА-Б».

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с штурмовой, армейской авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 127-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Новомихайловка, Никольское, Шевченко, Константиновка, Новодонецкое и Старомайорское Донецкой Народной Республики. Общие потери противника составили до 145 военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии нанесено огневое поражение живой силе 33-й, 65-й, 117-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Работино, Кирово и северо-западнее Копани Запорожской области. Потери ВСУ составили более 100 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей, а также гаубица Д-30.

На Херсонском направлении в результате огня артиллерии и ударов авиации в течение суток уничтожены до 20 военнослужащих ВСУ, два автомобиля, гаубица «МСТА-Б» и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 111-ти районах.

Кроме того, на аэродроме Канатово в Кировоградской области уничтожены хранилища топлива для авиатехники ВСУ. В районе города Кировоград, а также населённого пункта Ольшаница Киевской области поражены склады боеприпасов ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны перехвачено два реактивных снаряда систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха». Кроме того, сбит 31 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населённых пунктов Пески, Яковлевка, Спорное, Ольгинка, Доломитное, Верхнеторецкое, Марьинка Донецкой Народной Республики, Золотаревка, Белогоровка Луганской Народной Республики, Новая Каховка, Пролетарка Херсонской области и Каменка-Днепровская Запорожской области».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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