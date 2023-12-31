На Донецком напраквлении нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Раздоловка, Переездное, Андреевка, Курдюмовка, Клещеевка и Богдановка ДНР. Общие потери противника на данном направлении составили до 350 военнослужащих убитыми и ранеными, два бронетранспортёра и шесть пикапов. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 и самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США.

Министерство обороны Российской Федерации 30 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск при поддержке армейской авиации и артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп 14-й, 30-й, 57-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Также нанесено огневое поражение живой силе и технике противника 25-й воздушно-десантной бригады и 101-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Берестовое и Песчаное Харьковской области. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, две боевые машины пехоты, два автомобиля.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» отразили атаку штурмового отряда 5-й бригады нацгвардии Украины севернее населённого пункта Григоровка Донецкой Народной Республики и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Потери противника составили до 100 военнослужащих, а также три боевые бронированные машины.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп 24-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Шумы и Марьинка Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Раздоловка, Переездное, Андреевка, Курдюмовка, Клещеевка и Богдановка Донецкой Народной Республики.

Общие потери противника на данном направлении составили до 350 военнослужащих убитыми и ранеными, два бронетранспортёра и шесть пикапов. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 и самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 128-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Угледар, Новомихайловка и Водяное Донецкой Народной Республики. Суточные потери ВСУ на данном направлении составили до 115 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля, а также станция РЭБ.

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск ударами авиации и огнём артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 33-й, 65-й и 117-й механизированных бригад ВСУ в районе населённого пункта Работино Запорожской области. Потери противника составили до 20 военнослужащих, три пикапа.

На Херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 25 военнослужащих, шесть автомобилей.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации в районе населённого пункта Липцы Харьковской области уничтожена пусковая установка РСЗО «Ольха».

Кроме того, поражены места хранения горюче-смазочных материалов и ракетно-артиллерийского вооружения на аэродроме Староконстантинов Хмельницкой области и в районе населённого пункта Чернобаевка Херсонской области, а также живая сила и военная техника противника в 118 районах.

Средствами противовоздушной обороны перехвачено 15 реактивных снарядов «HIMARS» и «Ольха», а также три противорадиолокационные ракеты «HARM».

Кроме того, сбито 35 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Спорное, Марьинка, Верхнеторецкое Донецкой Народной Республики, Новая Каховка, Бабино, Каиры, Васильевка, Малая Лепетиха Херсонской области».

Фото и видео: https://vk.com/mil