На аэродроме в Запорожье поражены ангары с авиационной техникой ВСУ

Министерство обороны Российской Федерации 6 августа опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «ночью Вооружённые Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по авиационным базам ВСУ в районах населённых пунктов Староконстантинов Хмельницкой области и Дубно Ровенской области. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.

В течение суток Вооружённые Силы Российской Федерации продолжали проведение специальной военной операции, наносили поражение и отражали попытки наступательных действий противника на Донецком, Купянском, Краснолиманском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях.

На Купянском направлении штурмовыми отрядами «Западной» группировки войск продолжено улучшение тактического положения в своих зонах ответственности. Успешно отражены восемь атак и контратак подразделений ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Ольшана Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населённых пунктов Новомлынск, Синьковка, Тимковка, Табаевка Харьковской области и Артемовка Луганской Народной Республики. Потери противника составили до 50 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходные гаубицы М109 «Paladin» производства США, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также две гаубицы «Мста-Б».

На Донецком направлении подразделениями «Южной» группировки войск, ударами оперативно-тактической авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражены пять атак противника в районах населённых пунктов Клещеевка, Первомайское, Невельское и Марьинка Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населённых пунктов Авдеевка, Клещеевка, Старомихайловка, Марьинка и Красногоровка Донецкой Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожены до 170 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также самоходная гаубица «Krab» польского производства.

На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии в течение суток успешно отражены две атаки штурмовых групп ВСУ юго-западнее населённого пункта Ковалевка Луганской Народной Республики и в районе Серебрянского лесничества. Также, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населённых пунктов Торское, Ямполь Донецкой Народной Республики, Петровское и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Уничтожены до 110 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также самоходная гаубица «Гвоздика».

На Южно-Донецком направлении ударами авиации, огнём артиллерии и подразделений группировки войск «Восток» отражена атака штурмовой группы противника в районе населённого пункта Урожайное Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Старомайорское, Сторожевое Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области. Потери противника на данном направлении составили до 150 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», а также артиллерийская система М777 производства США.

На Запорожском направлении действиями подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии российской группировки войск за сутки отражены две атаки противника в районе населённого пункта Работино Запорожской области. Также, нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Новопокровка, Работино и Новоандреевка Запорожской области. В течение суток уничтожены до 80 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубица Д-30.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника за сутки составили до 40 украинских военнослужащих, а также восемь автомобилей.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение 136-ти артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 145-ти районах.

В районе города Запорожье уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 9-го армейского корпуса ВСУ.

Также на аэродроме Запорожье поражены ангары с авиационной техникой ВСУ.

В районе населённого пункта Парасковиевка Донецкой Народной Республики поражён пункт управления 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено 11 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» и одна противорадиолокационная ракета «HARM». Кроме того, сбито 16 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Белогоровка, Площанка, Рубежное, Нововодяное Луганской Народной Республики, Красная Гора, Лидиевка Донецкой Народной Республики, Терновое, Мирное Запорожской области и Новая Каховка Херсонской области».

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