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Мурманская область. Арктика (16+)07.10.22 09:00

На Андреево-Криворожском направлении подразделения ВСУ в течение суток предпринимали многократные попытки прорвать оборону наших войск

В результате ракетных и авиационных ударов ВКС России по пунктам временной дислокации 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населённого пункта Давыдов Брод Херсонской области, 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населённого пункта Мураховка Николаевской области, 60-й пехотной бригады в районе населённых пунктов Трифоновка и Новая Каменка Херсонской области уничтожены более 280 украинских военнослужащих и девять единиц военной техники.

Министерство обороны Российской Федерации 6 октября опубликовало очередную сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию. На Купянском направлении противник силами до трёх батальонных тактических групп предпринял неудачную попытку возобновить наступление на направлениях Першотравневое, Кисловка и Берестовое. Решительными действиями российских войск все атаки были отбиты. Уничтожены более 120 военнослужащих ВСУ, 5 танков, 12 боевых бронированных машин и 14 автомобилей.

На Краснолиманском направлении воинские формирования киевского режима активных боевых действий не предпринимали.

Огнём российской артиллерии в районе населённого пункта Петровское Харьковской области уничтожено две украинские диверсионно-разведывательные группы. Ликвидированы 25 боевиков и два пикапа с установленными крупнокалиберными пулеметами.

На Артёмовском направлении в результате наступательных действий союзных сил освобождён населённый пункт Зайцево Донецкой Народной Республики. Уничтожены более 120-ти военнослужащих 58-й мотопехотной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, а также три боевые машины пехоты.

В районе населённого пункта Новый Комар Донецкой Народной Республики ударами армейской авиации ВКС России уничтожены до 60-ти военнослужащих 56-й мотопехотной бригады ВСУ, два танка и пять единиц автомобильной техники.

На Андреево-Криворожском направлении противник силами четырёх батальонных тактических групп в течение суток предпринимал многократные попытки прорвать оборону наших войск в направлении населённых пунктов Дудчаны, Суханово, Садок, Брускинское.

На всех направлениях противник отброшен от линии обороны российских войск. Уничтожены более 100 украинских военнослужащих, шесть танков, восемь боевых бронированных машин и девять автомобилей.

В результате ракетных и авиационных ударов ВКС России по пунктам временной дислокации 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населённого пункта Давыдов Брод Херсонской области, 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населённого пункта Мураховка Николаевской области, 60-й пехотной бригады в районе населённых пунктов Трифоновка и Новая Каменка Херсонской области уничтожены более 280 украинских военнослужащих и девять единиц военной техники.

Высокоточными ракетными ударами ВКС России в районах населённых пунктов Великое Артаково Николаевской области, Новогригоровка и Белая Криница Херсонской области уничтожено три понтонные переправы ВСУ через реку Ингулец.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражено восемь пунктов управления ВСУ, 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника противника в 173-х районах.

Уничтожено четыре склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Северск и Водяное Донецкой Народной Республики, а также города Запорожье.

В ходе контрбатарейной борьбы поражено две украинские батареи реактивных систем залпового огня «Град» в районах населённых пунктов Двуречная Харьковской области и Карповка Донецкой Народной Республики.

Истребительной авиацией ВКС России за сутки сбито два самолёта воздушных сил Украины, – один МиГ-29 в районе населённого пункта Новогродовка и один Су-24 - в районе населённого пункта Свиридоновка Донецкой Народной Республики.

Средствами противовоздушной обороны уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Червоноармейское, Дмитриенко, Чаривное Херсонской области, Покровское, Полтава, Троицкое Луганской Народной Республики, Орлинское и Моспино Донецкой Народной Республики.

Кроме того, в воздухе сбито три снаряда реактивной системы залпового огня «Ольха» в районе населенного пункта Великая Новоселка Донецкой Народной Республики».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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