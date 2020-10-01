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Мурманская область. Арктика (16+)01.10.20 10:45

На АО «ММП» назначен новый генеральный директор

Генеральным директором АО «ММП» решением акционеров  избран Николай Артемов.

Акционеры Мурманского морского пароходства (ММП) на своём годовом собрании избрали генерального директора сроком на один год, говорится в материалах компании.

«Избрать генеральным директором АО «Мурманское морское пароходство» сроком на один год Артемова Николая Андреевича», - говорится в материалах.

Напомним, Мурманское морское пароходство за последний раз не раз меняло руководителя. Так, в июле 2019 года руководителем  ММП был назначен Анатолий Юрасов, который сменил Алексея Глазунова, назначенного врио руководителя пароходства с 5 февраля 2019 года. Глазунов назначен вместо  Александра Брынцева, полномочия которого были приостановлены в связи с его заявлением.

В сентябре 2019 года совет директоров избрал нового руководителя компании, назначив на эту должность Андрея Киселева, его сменил Николай Артемов.

В марте 2020 года Арбитражным судом Мурманской области было введено наблюдение в отношении ММП по заявлению ООО «Урал логистика» (процессуальный правопреемник ООО «Белокаменка»). Временным управляющим назначен Владимир Рябченков, член ассоциации АУ СРО «Центральное агентство арбитражных управляющих».

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