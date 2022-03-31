На АО «Олкон» высвобождение персонала не планируется, а с 1 апреля заработная плата работников будет повышена на 9% - Александр Исаков

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис 30 марта без предупреждения посетил ряд муниципалитетов. Основная цель таких выездов – это общение с гражданами для понимания реального положения дел в районах региона. В рамках поездки в Оленегорск глава региона осмотрел детскую поликлинику, где в 2018 году провели ремонтные работы, а также посетил Центральную городскую больницу.

Для неё сейчас закупают современное оборудование, в этом году приступят к капитальному ремонту.

Губернатор высоко оценил модельную библиотеку «Морозко». Её открыли осенью 2021 года на базе Оленегорской центральной детской библиотеки. Учреждение получило федеральное финансирование на модернизацию в размере 10 млн рублей, на эти средства проведён ремонт помещений, приобретено компьютерное и мультимедийное оборудование, появились новые площадки для разных возрастных аудиторий и разного рода деятельности, включая молодёжную студию, детскую интерактивную лабораторию, книжный павильон, библиокафе, зону интеллектуального роста, событийную площадку, зал краеведения.

В 2020-2021 годах в рамках нацпроекта «Культура» завершён капитальный ремонт в двух корпусах музыкальной школы Оленегорска. Андрей Чибис посетил учреждение в рамках поездки. Сегодня здесь обучаются более 300 будущих музыкантов. Для них приобретены новые музыкальные инструменты, звуковая и световая аппаратура в актовый зал, оборудован Виртуальный концертный зал.

Глава региона побывал и в молодёжном пространстве «Сопки» на Ленинградском проспекте, 5, которое пользуется большой популярностью у жителей Оленегорска. Оно начало работу в декабре прошлого года в рамках регионального проекта: такие пространства под единым брендом создаются по всей области. Ребятам доступны коворкинг с рабочими местами, оборудованными компьютерами с выходом в Интернет, игровая зона, музыкальная репетиционная студия с инструментами и звукоизоляцией и небольшой зал с подиумом. В нём можно проводить мини-концерты и прочие мероприятия.

Андрей Чибис также встретился с предпринимателями, получившими региональные субсидии и развивающими в муниципалитете собственные учреждения. Школу иностранных языков «Dr Watson» открыла получатель социального займа, индивидуальный предприниматель Виктория Сазонова. Жители Оленегорска изучают здесь английский, французский и норвежский языки, учиться можно с 4-х лет.

В городе также работает интерактивное детское пространство «Кубик», открытое с помощью субсидии индивидуальным предпринимателем Оксаной Строной. Оборудован большой игровой лабиринт, установлен батут, бассейн с шариками, горка, мягкая игровая зона для малышей, игровая приставка, интерактивный пол с большим количеством игр, зона спокойных игр. Для ребят проводят праздничные мероприятия с аниматорами и развлекательной программой.

С и.о. генерального директора АО «Олкон» Александром Исаковым глава региона обсудил вопросы стабильной работы градообразующего предприятия в санкционных условиях.

Руководитель предприятия отметил, что высвобождение персонала не планируется, с 1 апреля заработная плата работников будет повышена на 9%, как и было заявлено в «Северстали» в феврале, все финансовые обязательства перед работниками выполняются в срок и в полном объёме.

С правительством Мурманской области и руководством муниципалитета у горно-обогатительного комбината налажен продуктивный диалог. Социальные проекты и благотворительные программы в Оленегорске будут реализовываться в полном объёме.

Глава региона также провёл традиционную встречу с жителями. Ряд вопросов губернатор взял на заметку, другие адресовал местным властям, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://vk.com/chibis.andrey