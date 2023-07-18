На архипелаге Новосибирские острова военнослужащие тактической группы Северного флота приняли участие в учении по уничтожению ДРГ

На архипелаге Новосибирские острова проведено учение по уничтожению ДРГ. По замыслу учения, на один из островов архипелага на малых быстроходных плавсредствах высадилась диверсионная группа противника.

Военнослужащие тактической группы Северного флота были подняты по тревоге. Для обеспечения скрытности перемещения сил они, используя особенности рельефа местности, выдвинулись в данный район на транспорте повышенной проходимости.

Для разведки был использован беспилотный летательный аппарат.

Прибыв в зону условной высадки, военнослужащими тактической группы была выполнена стрельба по мишеням, имитирующим живую силу противника, из автоматов, пулемётов и снайперских винтовок.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, по оценке командования, проведенная тренировка показала высокую мобильность и готовность подразделений выполнить поставленные задачи.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12473302@egNews