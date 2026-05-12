На архипелаге Шпицберген подписано соглашение между Мурманским арктическим университетом, университетом Циндао и трестом «Арктикуголь»

В Баренцбурге на архипелаге Шпицберген в рамках исполнения поручения правительства Российской Федерации о создании международного научно-образовательного центра на архипелаге Шпицберген подписаны двусторонние соглашения о сотрудничестве между Мурманским арктическим университетом и университетом Циндао (Китай), а также между университетом Циндао и трестом «Арктикуголь».

Со стороны Мурманского арктического университета соглашение подписал проректор по образовательной деятельности Дмитрий Нестеренко, со стороны треста «Арктикуголь» генеральный директор Ильдар Неверов, от университета Циндао — проректор г-н Ниу Хайтао. На церемонии также присутствовал генеральный консул РФ в Баренцбурге Андрей Чемерило.

Вместе с ранее подписанным между МАУ и трестом «Арктикуголь» соглашением о сотрудничестве сформировано трёхстороннее международное партнёрство, приоритетными задачами которого являются образовательные программы, стажировки и исследования в области: арктической медицины и благополучия человека в северных широтах; северной дипломатии, в частности, на примере взаимодействия с норвежской стороной на архипелаге Шпицберген; горного дела и добычи полезных ископаемых; строительных технологий и материалов в условиях крайнего севера; экологии и изменений климата.

В рамках визита на архипелаг Шпицберген объединённая делегация МАУ, университета Циндао и Арктического научного центра ЯНАО (в лице первого заместителя директора Алексея Гончарова) изучила площадки и помещения для размещения научного оборудования и постоянного присутствия научных сотрудников. Также в рамках представители университетов посетили уже имеющиеся лабораторий и ознакомились с проводимыми партнёрами международного научно-образовательного центра работами. В частности, были оценены перспективы организации карбонового полигона для наблюдения за выбросами метана из вечной мерзлоты, которые оказывают существенное влияние на глобальное потепление климата.

«Подписанные соглашения, изучение имеющегося опыта исследований на архипелаге и перспективных площадок подтвердили важную роль Мурманской области и Мурманского арктического университета в укреплении роли России в Арктике, развитии сотрудничества с Китайской народной республикой, российской науки и образования», – отметил проректор по образовательной деятельности Мурманского арктического университета Дмитрий Нестеренко.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, на базе Мурманского арктического университета по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и поддержке Президента Российской Федерации Владимира Путина будет создан современный студенческий кампус. Главная задача – к 2030 году повысить технологическую оснащенность, а также внедрить в образовательные программы изучение и работу с искусственным интеллектом.

