28 августа 2020 года вступил в силу пакета федеральных законов о государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации. К годовщине события была приурочена встреча губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с инвесторами АЗРФ и представителями региональных СМИ, которая стала своеобразным подведением промежуточных итогов действия «арктических» льгот на территории Заполярья.

Открывая встречу, глава региона напомнил, что АЗРФ является самой большой свободной экономической зоной в мире, и Мурманская область полностью входит в неё.

«Год назад, в тяжёлый «ковидный» период, мы с федеральным правительством, с Министерством по развитию Дальнего Востока ни на день не останавливали работу по созданию режима преференций. Сегодня мы в регионе имеем 66 резидентов, это треть от всех резидентов Арктической зоны. Это 88 миллиардов рублей инвестиций, и за этот год почти 10% уже вложены в реальные проекты. Те резиденты, которые уже есть, за ближайшие 10 лет принесут налогов в разные бюджеты 100 миллиардов рублей», – отметил Андрей Чибис.

По словам губернатора, в ближайшее время ожидается появление на территории области ещё двух крупных резидентов АЗРФ. На «арктические» льготы претендуют проект «Норникеля» по созданию в Мончегорске металлургического производства «Большая медь» и проект освоения месторождения платиноидов Фёдорова тундра АО «Фёдорово Рисорсес».

При этом, подчеркнул Андрей Чибис, из 66 проектов резидентов АЗРФ в нашем регионе 55 – проекты малого и среднего бизнеса. Это стало возможным благодаря снижению планки входа с 10 до 1 миллиона рублей инвестиций – шагу, которого добилась от федерального центра Мурманская область.

Несколько инвесторов, лично и онлайн, представили свои проекты, получившие или претендующие на статус резидента АЗРФ. Среди них – панорамный ресторан на горе Айкуайвенчорр, яхт-клуб в Мурманске, эко-завод по вторичной переработке пластика, строительство гостевых домов в Апатитах.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в контексте последнего проекта Андрей Чибис анонсировал готовящееся в правительстве Мурманской области решение о создании системы поддержки семей, готовых вложиться в строительство собственного дома. Такая поддержка, считает губернатор, должна привести к росту спроса на жилищное строительство и, соответственно, регионального рынка в этой сфере.

В финале встречи глава региона ответил на вопросы журналистов.