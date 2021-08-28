ХОРОШИЕ НОВОСТИ: В Африку - с лыжами, в греческую пещеру – к роботу-экскурсоводуСчиталочка: прибор сообщит о каждой пойманной рыбине!
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)28.08.21 11:00

На «арктические» льготы претендуют проект «Норникеля» по созданию в Мончегорске металлургического производства «Большая медь»

28 августа 2020 года вступил в силу пакета федеральных законов о государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации. К годовщине события была приурочена встреча губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с инвесторами АЗРФ и представителями региональных СМИ, которая стала своеобразным подведением промежуточных итогов действия «арктических» льгот на территории Заполярья.

Открывая встречу, глава региона напомнил, что АЗРФ является самой большой свободной экономической зоной в мире, и Мурманская область полностью входит в неё.

«Год назад, в тяжёлый «ковидный» период, мы с федеральным правительством, с Министерством по развитию Дальнего Востока ни на день не останавливали работу по созданию режима преференций. Сегодня мы в регионе имеем 66 резидентов, это треть от всех резидентов Арктической зоны. Это 88 миллиардов рублей инвестиций, и за этот год почти 10% уже вложены в реальные проекты. Те резиденты, которые уже есть, за ближайшие 10 лет принесут налогов в разные бюджеты 100 миллиардов рублей», – отметил Андрей Чибис.

По словам губернатора, в ближайшее время ожидается появление на территории области ещё двух крупных резидентов АЗРФ. На «арктические» льготы претендуют проект «Норникеля» по созданию в Мончегорске металлургического производства «Большая медь» и проект освоения месторождения платиноидов Фёдорова тундра АО «Фёдорово Рисорсес».

При этом, подчеркнул Андрей Чибис, из 66 проектов резидентов АЗРФ в нашем регионе 55 – проекты малого и среднего бизнеса. Это стало возможным благодаря снижению планки входа с 10 до 1 миллиона рублей инвестиций – шагу, которого добилась от федерального центра Мурманская область.

Несколько инвесторов, лично и онлайн, представили свои проекты, получившие или претендующие на статус резидента АЗРФ. Среди них – панорамный ресторан на горе Айкуайвенчорр, яхт-клуб в Мурманске, эко-завод по вторичной переработке пластика, строительство гостевых домов в Апатитах.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в контексте последнего проекта Андрей Чибис анонсировал готовящееся в правительстве Мурманской области решение о создании системы поддержки семей, готовых вложиться в строительство собственного дома. Такая поддержка, считает губернатор, должна привести к росту спроса на жилищное строительство и, соответственно, регионального рынка в этой сфере.

В финале встречи глава региона ответил на вопросы журналистов.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В каких регионах СЗФО и профсферах предлагают высокие зарплаты в августе
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееЕсть из кого выбирать, или Три дня под непрерывным видеонаблюдением
-

Последние комментарии

Николай А.
28.08.21 15:01
Белов Максим шпион от гос депа сша, какого черта ему надо у нас в Мурманске, молодой зеленый работал в стране нато, по сути перебежчик предатель, от его только дестабилизация жизни на нашем севере в г
Комментарий к новости:Зачем подружился кандидат в губернаторы с лжежурналистом?
Бурак (Смирнова) Ю.Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
10.08.21 23:54
Здравствуйте, мурманчане и коллеги по работе и общей борьбе. Неубедительно звучит причина отставки гражданина Сысоева: «Я принял решение в ближайшее время целиком посвятить себя деятельности по реал
Комментарий к новости:Андрей Сысоев принял решение покинуть пост мэра Мурманска
Дмитрий
06.08.21 19:48
Вы это серьезно? Или посмеялись? Какой там ремонт? Год не попутали? Ремонтёры блин!
Комментарий к новости:В Мурманске на улице Хлобыстова завершены восстановительные работы дорожного полотна
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире20:15Городские хроники (6+)20:30«Итоги». Информационная программа (12+)21:30«Женщины на грани нервного срыва». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Собрать ребёнка в школу сегодня на 20% дороже, чем год назад-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 3 копейки-PRO Энергетику (18+)Международная страховая инспекция подтвердила высокий уровень надёжности и безопасности Кольскаой АЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 30 августа-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Считалочка: прибор сообщит о каждой пойманной рыбине!
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика