На арктическом фестивале «Териберка» презентуют новую настольную игру о Мурманской области

Издательство «PressPass» при содействии регионального комитета по туризму и Туристского информационного центра Мурманской области представят на полях Арктического фестиваля «Териберка» настольную игру «Поймай северное сияние», а для фанатов настолок будет даже организована игровая зона в период проведения фестиваля в местном Доме культуры.

«Сюжет игры посвящён охоте за Авророй и путешествию по региону. «Поймай северное сияние» имеет уникальную игровую механику: участники, анализируя реальные явления – солнечную активность, засветку в районе населённых пунктов и погодные условия, – стремятся сделать снимки авроры и, конечно, посетить как можно больше туристических объектов. Северное сияние – одна из самых ярких достопримечательностей российской Арктики», – отметил Александр Елисеев, председатель комитета по туризму Мурманской области.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, игровой процесс будет не только увлекательным, но и познавательным как для детей, так и для взрослых. Участники смогут узнать, почему Кузоменские пески называют поющими, полюбоваться на грандиозного мурманского «Алёшу», познакомиться с экспозицией арктического выставочного центра «Атомный ледокол «Ленин», насладиться памятниками северного деревянного зодчества и многими другими интересными объектами и локациями, а также ответить на видеовопросы от туроператоров и аттестованных гидов Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru