На атомном ледоколе «Сибирь» подняли флаг России

Торжественная церемония поднятия флага России прошла во вторник на новом атомном ледоколе «Сибирь» в Мурманске на территории предприятия «Атомфлот» с участием военного оркестра. В ней приняли участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис, заместитель генерального директора Госкорпорации «Росатом» - директор Дирекции Северного морского пути Вячеслав Рукша, генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка, генеральный директор АО «Балтийский завод» Алексей Кадилов и другие, сообщает отдел коммуникаций ФГУП «Атомфлот».

«Без современного атомного ледокольного флота невозможно представить динамичное развитие Арктики, - сказал Вячеслав Рукша. – Только новые ледоколы и суда способны сделать Севморпуть реальной дорогой для наших мегапроектов в Арктической зоне. Уверен, что в ближайшие десятилетия Севморпуть станет русским путем в Индию».

Андрей Чибис отметил значимость ввода в эксплуатацию первого серийного универсального атомного ледокола «Сибирь». «Мощь и потенциал Арктики, как инвестиционный так и исследовательский растут с каждым днём, так как это территория с неисследованными до конца возможностями. А наш атомный ледокольный флот является уникальным конкурентным преимуществом России в Арктике. И одно из приоритетных направлений как для всей страны, так и для нашей области - развитие северного морского пути, которое даст принципиально новые возможности для мировой логистики», - подчеркнул он.

С приветственным словом к участникам и гостям церемонии обратился Мустафа Кашка. «Сейчас в восточном районе Севморпути работает головной универсальный атомный ледокол «Арктика», - отметил он. - Обычно навигация в этом секторе прекращалась в ноябре. Но ввод в эксплуатацию ледоколов проекта 22220 открывает новые перспективы развития Севморпути. За этими атомоходами – будущее Росатомфлота».

Алексей Кадилов отметил, что судами проекта 22220 открыта новая страница отечественного атомного гражданского судостроения. «Судостроители Балтийского завода уверены, что эти ледоколы покажут себя как надёжная и эффективная техника, способная достойно нести службу в самых экстремальных условиях севера. И пусть линейка атомных ледоколов проекта 22220 не ограничится пятью заказами. Эти суда нужны стране, а мы готовы их ей дать», - сказал он.

Фото: https://www.bz.ru/press-office/news/atomnyy-ledokol-sibir-zavershi/



